Celta y Girona buscan la tranquilidad en Balaídos

Vigo/Girona, 28 sep (EFE).- El Celta de Vigo recibe este viernes al Girona con la intención de sumar un triunfo que le dé algo más de tranquilidad y, con ello, llegar alejado de la zona peligrosa al segundo parón que vivirá la competición liguera por los compromisos internacionales de las selecciones que buscan un billete para el Mundial de Rusia 2018.

El equipo vigués de Juan Carlos Unzué respondió con firmeza en su primer examen del curso. El triunfo del último domingo en Eibar (0-4) ha permitido a los celestes superar un inicio complicado, no tanto por su juego como por la fragilidad defensiva que venía mostrando.

En Ipurúa, el Celta fue más práctico de lo habitual. Tuvo menos posesión, dio muchos menos pases horizontales, y explotó el trabajo de estrategia para conseguir un triunfo vital. Además, terminó por segunda vez con la portería a cero -el anterior choque fuera contra el colista, Deportivo Alavés-.

Esa contundente victoria podría animar a Unzué a repetir el mismo once, aunque tampoco está descartado que dé la primera titularidad al delantero sueco John Guidetti, quien ya tuvo minutos en la recta final del duelo contra el Eibar.

Con Rubén Blanco como portero, la línea defensiva estaría formada por Hugo Mallo y Jonny en los laterales, con Cabral y Sergi Gómez en el centro del eje. Por delante, el chileno Tucu Hernández se ha ganado el puesto como pivote gracias a su incansable trabajo junto a Wass y Lobotka, que parece haberle ganado la batalla a Jozabed.

En la zona de ataque, con la duda de si entra Guidetti por Maxi Gómez, la lógica apunta que Iago Aspas y Pione Sisto se mantendrán en los costados, derecho e izquierdo respectivamente, por lo que el turco Emre Mor empezará, otra vez, en el banquillo.

El Girona llega al partido en una situación diametralmente opuesta a la del Celta, después de que los futbolistas de Pablo Machín, que sorprendieron al conseguir cuatro de los primeros seis puntos en juego, se hayan estancado.

Prueba de ello es que el conjunto catalán acumula cuatro encuentros sin conocer la victoria y que es el equipo de la liga que hace más minutos que no marca, concretamente 422.

Precisamente, la falta de acierto ante la portería contraria es, desde hace semanas, lo que más preocupa a la afición rojiblanca. Desde que Pedro Alcalá marcara en el minuto 28 contra el Málaga el 26 de agosto, el Girona no ha vuelto a conseguir un tanto.

Además, el equipo también está teniendo problemas en el área propia, donde concede goles con mucha facilidad como lo demuestra que, en las seis primeras jornadas de liga, ha encajado ocho goles pese a ser un muro en la Segunda división.

A priori, no es una cifra excesivamente mala para un recién ascendido, pero el problema es que se tiene que añadir a la poca efectividad de los hombres del ataque rojiblanco.

En definitiva, lo que le está sucediendo al Girona en este inicio de temporada es que le cuesta hacer goles, pero le cuesta muy poco encajarlos y esto es lo que explica que el equipo tan solo haya podido sumar uno de los últimos doce puntos posibles y que se haya acercado peligrosamente a las posiciones de descenso.

Para el partido contra el Celta, Pablo Machín ha convocado a todos los jugadores de la plantilla excepto los cuatro lesionados: Àlex Granell, Marc Muniesa, David Timor y Eloi Amagat.

En total, el técnico soriano ha citado a veinte futbolistas, entre los que se incluye el centrocampista argelino Farid Boulaya, que se estrena en una convocatoria.

Respecto al once titular del sábado pasado contra el FC Barcelona, Machín puede hacer hasta cuatro cambios: Pedro Alcalá por Jonás Ramalho, Johan Mojica por Aday Benítez, Borja García por Douglas Luiz y Christian Stuani por Michael Olunga.

- Alineaciones probables

R. Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Cabral, Sergi Gómez, Jonny; Hernández, Wass, Lobotka; Iago Aspas, Pione Sisto, Guidetti o Maxi Gómez.

Girona: Gorka Iraizoz; Pablo Maffeo, Pedro Alcalá, Bernardo Espinosa, Juanpe, Johan Mojica o Aday Benítez; Pere Pons, Aleix García, Borja García, Portu o Douglas Luiz; Christian Stuani.

Estadio: Balaídos (21.00 horas)

Árbitro: González Fuertes (asturiano)

Puestos: Celta (13º, 7 puntos); Girona (17º, 5 puntos)

La clave: El balón parado El dato: El Girona acumula 422 minutos sin marcar La frase: Tucu Hernández: "Necesitamos hacernos fuertes en Balaídos". Comandados por Maxi Gómez, Iago Aspas y Pione Sisto, los futbolistas de Juan Carlos Unzué intentarán sumar su segunda victoria en Balaídos ante un Girona que tan solo ha sumado un punto de los últimos doce posibles.

El dato: Pere Pons jugará mañana su partido número 150 con la camiseta del Girona.

La frase: "El partido va a ser difícil, pero no le tenemos miedo al Celta", destacó este jueves Pablo Machín, entrenador del Girona.

El entorno: El encuentro de Balaídos será especial para cuatro futbolistas que forjaron una gran amistad en las temporadas que coincidieron en la cantera del Barcelona: Andreu Fontàs y Sergi Gómez, del Celta, y Carles Planas y Marc Muniesa, del Girona.