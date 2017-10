Tucu Hernández: "No estar en el Mundial sería un golpe duro para Chile"

Vigo, 2 Oct (EFE).- El internacional chileno Pedro Pablo "Tucu" Hernández afirmó que para su selección nacional sería "un golpe duro" no clasificarse para el Mundial de Rusia 2018, por eso abogó por encarar los próximos dos encuentros contra Ecuador y Brasil como "dos finales" porque, a su juicio, ya no pueden "regalar nada más".

"Estamos en una situación en la que no podemos perder ningún punto. Ganar de local a Ecuador va a ser muy importante porque después tenemos un partido muy difícil contra Brasil que nos va a meter o dejar fuera del Mundial", explicó a Efe el futbolista del Celta de Vigo.

El centrocampista, un habitual en las convocatorias de Juan Antonio Pizzi, ha viajado a su país para concentrarse con "La Roja" a pesar de encontrarse lesionado. Hernández sufrió la semana pasada una rotura fibrilar de grado I en el sóleo de la pierna izquierda, lesión que le impidió jugar el último encuentro de Liga contra el Girona.

Los servicios médicos del Celta estimaron que el periodo de baja sería de "unas dos semanas", aunque el jugador no descarta forzar su reaparición para poder jugar el partido contra Brasil previsto para el 11 de octubre.

"La clasificación está difícil, el grupo sudamericano está más igualado y apretado que nunca y no podemos regalar más puntos", insistió el jugador del Celta, para quien quedarse fuera del Mundial sería "un golpe duro" porque "creo que tenemos una generación de futbolistas que le ha dado mucho al país".

"Seremos o serán pocos los que tendremos otra oportunidad de estar en un Mundial y tenemos que aprovecharlo. Este equipo se merece estar en el Mundial, luchar con los más grandes como siempre hemos hecho", concluyó.

Las últimas derrotas ante Paraguay (0-3) y Bolivia (1-0) han complicado la clasificación de Chile, campeona el pasado año de la Copa América Centenario. La selección que dirige Pizzi es sexta con 23 puntos, a uno de Argentina, que ocupa la plaza de repesca, y Perú, que cierra la zona de acceso directo.