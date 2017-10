4-3. El Celta remonta en cuatro minutos al Pachuca

Vigo, 5 Oct (EFE).- El Celta de Vigo remontó en cuatro minutos un 1-3 al Pachuca en un partido que el equipo mexicano dominó hasta el último cuarto hora, cuando su rival, mucho más entero físicamente, se desató en ataque con goles de Eckert, Wass y Brais Méndez, que pudieron valer de poco si Erick Aguirre hubiera transformado el penalti del que dispuso en el tiempo de descuento.

Un triunfo que, sin embargo, no debería de esconder los preocupantes desajustes defensivos que volvió a mostrar el equipo de Juan Carlos Unzué durante todo el primer tiempo, aprovechados por un rival que prepara su participación en el Mundialito de Clubes.

El técnico celeste realizó alguna prueba, como situar al argentino Roncaglia en el lateral derecho, y dio minutos al danés Andrew Hjulsager, sin protagonismo en la Liga, y los jugadores del filial Brais Méndez, Dejan Drazic, Alende, Molina y Eckert, fichado este verano del filial del Borussia Mönchengladbach.

Se notó en el ambiente -apenas 2.000 aficionados se acercaron a Balaídos- pero también en la actitud de los jugadores que no había puntos en juego. Sólo los canteranos y Hjulsager se esforzaron por mostrarse. El Celta tuvo mucho más balón pero fue una posesión estéril hasta que su rival acusó el desgaste en la recta final.

Un disparo desde la frontal de Hjulsager, despejado por el veterano Óscar Pérez, y una volea de Drazic que repeló el poste fue todo el peligro que generaron los celestes en el primer tiempo.

Al Pachuca, sin embargo, le bastó con aprovechar los errores del rival: en el minuto 6 el japonés Honda rozó el gol con un cabezazo que desvió Sergio; en el 28, después de un monumental fallo de Fontás, Franco Jaro remató demasiado cruzado ante el portero del equipo gallego.

Y acto seguido llegó el premio para los mexicanos: centro desde la banda izquierda de Aguirre, el delantero Franco Jara no acierta a rematar pero Radoja introduce el balón en su propia portería. Y al filo del descanso Víctor Guzmán, tras encarar a Cabral, finalizó un gran contraataque de los suyos para poner el 0-2.

Pudo recortar la desventaja el Celta nada más reanudarse el segundo tiempo pero el disparo delantero alemán del filial, Dennis Eckert; y el Pachuca pudo sentenciarlo pero Jara se durmió y entre Roncaglia y Sergi Gómez evitaron su remate.

Siguió atacando el equipo de Unzué que gozó de una nueva ocasión con un tiro de Jonny (min.60), justo antes de que Eckert se estrenara como goleador y Rubén Blanco evitase el tercero de los mexicanos, que sí llegó en la siguiente acción por medio de Jara.

En el último cuarto de hora, el Celta se volcó y logró remontar en cuatro minutos locos, con goles de Eckert, Wass y Brais Méndez. En el tiempo añadido Fontás cometió penalti sobre Emmanuel García pero el lanzamiento de Aguirre se estrelló en el poste.

- Ficha técnica:

4 - Celta de Vigo: Sergio Álvarez (Rubén Blanco, min.46); Roncaglia (Molina, min.70), Cabral, Fontás, Jonny (Alende, min.64); Radoja (Sergi Gómez, min.46), Wass, Jozabed (Dennis Eckert, min.46); Brais Méndez, Hjulsager y Drazic.

3 - Pachuca: Óscar Pérez; Raúl López, Alexis Pena, Robert Herrera, Emmanuel García; Jorge Hernández, Víctor Guzmán (José Martínez, min.71), Angelo Sagal (Erick Sánchez, min.80), Erick Aguirre; Honda (Figueroa, min.82) y Franco Jara (Cano, min.71).

Goles: 0-1 Radoja (pp), min.29. 0-2 Víctor Guzmán, min.45; 1-2 Eckert, min.65; 1-3 Franco Jara, min.67: 2-3 Eckert, min.75; 3-3 Wass, min.78; 4-3 Brais Méndez, min.79.

Árbitro: Iglesias Villanueva (colegio gallego).

Incidencias: partido amistoso disputado en Balaídos ante unos 2.000 espectadores.