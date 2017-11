Celta-Athletic, duelo de urgencias en Balaídos

Vigo/Bilbao, 4 nov (EFE).- La necesidad de ganar para no descolgarse de la pelea por los puestos europeos, marca el duelo de este domingo entre el Celta de Vigo y el Athletic Club en Balaídos, donde los rojiblancos buscarán dar continuidad al triunfo europeo ante el Östersunds sueco y los celestes sumar su segunda victoria ante su afición.

Ambos equipos llegan al choque tras encadenar dos derrotas seguidas en LaLiga. Aunque la imagen no fue mala, el Celta perdió en su estadio ante el Atlético y el pasado lunes frente al entonces colista Málaga; el Athletic en su visita a Leganés y en San Mamés contra el Barça, al que puso contra las cuerdas en la segunda parte.

Empatados a 11 puntos en la clasificación, más cerca de la zona de descenso que de los puestos europeos, ganar es una exigencia para Celta y Athletic, sobre todo porque el calendario que se avecina es difícil para ambos, especialmente para los vigueses, que se enfrentarán a cinco de los siete primeros clasificados antes de que termine el año.

En el vestuario celeste nadie esconde que sumar los tres puntos es fundamental para recuperar su crédito como aspirante a la zona alta, así como para tranquilizar a una afición a la que no termina de convencer Juan Carlos Unzué, presionado por los éxitos alcanzados bajo el liderazgo de Berizzo.

Para conseguirlo, el técnico navarro realizará algunas rotaciones. Se espera que el serbio Radoja entre en la medular para aportar músculo al centro del campo, que completarían Hernández y Wass, sin descartar que Jozabed sustituya al danés si Iago Aspas arranca en la banda derecha y John Guidetti como delantero centro.

Las otras alternativas pasan por mantener a Maxi Gómez como nueve o incluso dar minutos a Andrew Hjulsgher en la banda, pues el internacional turco Emre Mor se ha resentido del esguince de tobillo que ya le impidió viajar a Málaga y causará de nuevo baja ante el Athletic.

Si se recupera del proceso febril que sufrió esta semana, el argentino Cabral podría mantenerse en el centro del eje defensivo junto a Sergi Gómez, con Hugo Mallo y Jonny en los laterales. En caso de que no esté al cien por cien, entrará Fontás en su lugar.

El Athletic Club espera seguir este domingo en Vigo recuperando las buenas sensaciones que ha dado en la última semana ante el Barcelona y Östersund, a pesar de la derrota frente al líder de LaLiga Santander 0-2) y del escueto 1-0 frente a otro líder, en el caso del equipo sueco del Grupo C de la Liga Europa.

Sin ser grandes partidos del conjunto bilbaíno, que no lo fueron, en esos dos encuentros los leones se comportaron como les exige la historia y su afición después de tres choques lamentables en seis días en Suecia, Leganés y Formentera.

Ha recompuesto un tanto su imagen el once rojiblanco con la entrada en el equipo de Ander Iturraspe en el centro del campo para dar un poco de sentido a un juego deslavazado y falto de profundidad que estaba dando un equipo previsible y muy pobre tanto con el balón como sin él.

No es que el cambio haya sido radical, pero ante Barça y Östersund, los de José Ángel 'Cuco' Ziganda sí se han comportado a la altura de lo que se espera de ellos, es decir, un grupo capaz de hacerle partido al Barça sea el resultado final que sea y de imponerse a un rival europeo en casa ande como ande de forma.

Con esas premisas el Athletic quiere continuar su escalada anímica, e iniciar la clasificatoria desde la decimoquinta posición a la que cayó tras perder el sábado pasado, en un campo amigo, un Balaídos en el que ha ganado en sus tres últimas visitas y no pierde en Liga desde 2003.

Si las intenciones rojiblancas ante el Celta están claras, menos diáfana es la alineación que presente Ziganda. En la que se esperan novedades, pero es difícil pronosticar cuantas y menos cuales.

La única segura es la de la vuelta de Kepa Arrizabalaga, por Iago Herrerín, entre los tres palos; y posibles son las de Mikel Vesga y/o el recuperado Mikel Rico al medio campo y Markel Susaeta a la delantera. Menos opciones se les presumen a Eneko Bóveda y Xabi Etxeita en defensa o a Ager Aketxe y Sabin Merino en ataque.

Son bajas seguras en el Athletic Yeray Álvarez, que ha dado la gran alegría de la semana al incorporarse al trabajo de grupo por primera vez desde que superase el cáncer testicular del que recayó en junio, Iker Muniain, Oscar de Marcos, quien parece que volverá tras el parón de la próxima semana, y Beñat Etxebarria, que viaja a Alemania para ver si mañana si se opera o no de una pubalgia.

- Alineaciones probables

R. Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Cabral, Sergi Gómez, Jonny; Radoja, Hernández, Wass; Aspas, Pione Sisto y Guidetti.

Athletic: Kepa; Lekue, Unai Núñez, Laporte, Balenziaga; Iturraspe, Mikel Rico; Susaeta, Raúl García, Córdoba; y Aduriz.

Árbitro: Gil Manzano (extremeño)

Estadio: Balaídos

Horario: 16.15 hora local (15.15 gmt)