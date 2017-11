Aspas: "Vamos a pelear por volver a Europa"

Vigo, 5 nov (EFE).- Iago Aspas, autor de dos de los tres goles del Celta de Vigo ante el Athletic, destacó la importancia del triunfo logrado ante el conjunto rojiblanco porque le permite romper una serie de dos derrotas seguidas -Atlético de Madrid y Málaga- y no descolgarse de la pelea por Europa.

"Era un partido muy importante para nosotros, sobre todo viniendo de dos derrotas consecutivas y no haciendo buenos partidos, especialmente el día de Málaga. Creo que la afición se merecía una victoria después de la última mala imagen y de no sacar los resultados en casa", comentó a los periodistas.

El delantero, que esta tarde logró su gol 100 con la camiseta celeste, ve a su equipo "en línea ascendente" a pesar de que todavía necesitan "mejorar", e insistió en que su objetivo es luchar por los puestos europeos: "Queremos pelear por la zona de arriba, queremos volver a Europa y vamos a pelear por ello".

Tras ser citado de nuevo por Julen Lopetegui, Aspas dijo estar "muy contento" por continuar disfrutando de la "confianza" del seleccionador: "Trabajo para seguir teniendo oportunidades con la selección, que es difícil porque hay compañeros muy buenos. Siento que tengo la confianza del míster pero tengo que seguir trabajando en mi club para poder ir al Mundial".