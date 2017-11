Juan Carlos Unzue: "Voy a ir con el mejor equipo"

Juan Carlos Unzue, exportero sevillista y ahora técnico del Celta de Vigo, visita el Sánchez-Pizjuán con optimismo después del parón por las selecciones. "Las sensaciones son buenas, no hay problemas físicos y mentalmente están perfectos. Las clasificaciones de Pione y John; los minutos de Aspas; Lobotka hace un gol en uno de los partidos", relató un Unzué que pidió que "todas las salidas de la selecciones fueran como está".

Unzué dio pistas sobre qué once que va a presentar en el Sánchez-Pizjuán: "Voy a salir con el mejor equipo, no están lastrados, no lo creo porque además algunos no han tenido minutos", comentó. "El que más tarde ha jugado es el martes y ya están acostumbrados a jugar en ciclos más cortos", refiriéndose a la pasada temporada, en la que el Celta jugó Europa League.

El entrenador no quiere quejarse por las ausencias: "No voy a perder energía en algo que no puedo cambiar", y aseguró que el equipo tiene "potencial para ir a Sevilla", donde van a ir "a competir". Del Sevilla destacó su agresividad, aunque cree que sigue en un "proceso de cambio" tras la llegada de Berizzo. "Veo una evolución en su comportamiento. Es un Sevilla más parecido a los equipos de Berizzo", aseguró. De ese proceso de cambio destacó que al cuadro hispalense, "al que será difícil sorprender", le cuesta jugar sin balón: "Tienen más talento con la pelota que sin ella, ahí es dónde creo que están en ese proceso".