Unzué sobre la oferta por Maxi Gómez: "Está sobre la mesa"

Juan Carlos Unzué, entrenador del Celta de Vigo, confirmó este viernes la existencia de una millonaria oferta de un club de la Superliga de China para hacerse con los servicios del delantero internacional uruguayo Maxi Gómez, con el que mantuvo una charla sobre este asunto antes del entrenamiento aunque no ha revelado el contenido de la misma.

"La oferta está sobre la mesa, no es algo que tengamos que esconder. Pero mientras el club no me diga lo contrario es jugador de la plantilla y las sensaciones que él me ha mostrado, tanto haciendo como diciendo, está en relación con lo que ha hecho en estos últimos meses", manifestó el preparador celeste en rueda de prensa.

Además, afirmó que se trata de "una decisión de club" en la que él no ha intervenido, ha comentado: "No me han pedido mi opinión en este tema, siento que es una clara responsabilidad de club. Y a partir de ahí, si termina dándose su salida, buscaremos soluciones. Yo estoy contento con su rendimiento, no podía ser de otra manera. Si esa oferta ha llegado es porque lo está haciendo bien aquí".

Aseguró tener "plena confianza" en el club. "Estoy seguro de que van a hacer lo mejor para el Celta", aunque también admitió que los de invierno son mercados de fichaje "difíciles" por sus condicionantes.

El delantero charrúa, de 21 años, llegó al Celta este verano procedente del Defensor Sporting de su país, club que ingresó algo más de cuatro millones de euros por su traspaso y se quedó con el 20 por ciento de sus derechos federativos.

El Beijing Guoan, club de la Superliga china en el que milita el español Jonathan Soriano, ha presentado al Celta una oferta que ronda los 20 millones, 16 fijos y 4 en variables, para llevarse al jugador en el próximo mercado invernal, según informan varios medios locales.