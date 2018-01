Maxi Gómez: "No me hubiera ido a China aunque me llegara la oferta"

Vigo, 25 Ene (EFE).- El internacional uruguayo Maxi Gómez, futbolista del Celta de Vigo, aseguró este jueves que su representante "nunca" le trasladó una oferta del Beijing Gouan de la Superliga de China, y que, llegado ese caso, la rechazaría porque su deseo es triunfar en el fútbol español.

"Se hablaba mucho de ese tema, de que me iba o no me iba, pero yo siempre estuve muy tranquilo porque a mí no me llegó nada. Hablaba con mi representante y nunca me dijo nada. Y si hubiese llegado la oferta de China no me iba a ir porque estoy muy cómodo en el Celta, jugando en una liga muy buena y dejándolo todo aquí para también poder ir a la selección", explicó.

Negó haber recibido "presiones" para abandonar el Celta en este mercado invernal, y, confirmada su continuidad en el conjunto dirigido por Juan Carlos Unzué, se marca como objetivo superar "los quince goles".

"Estoy muy contento con el equipo, mis compañeros me hacen sentir muy bien. Con Iago (Aspas), Wass, Pione y todos los que entran me encuentro muy cómodo. Ojalá lleguen muchos goles más", manifestó Maxi Gómez, quien reveló que desde su llegada a España ha cambiado sus hábitos de alimentarios.

"En Uruguay no hacía las comidas que tenía que hacer y me sentía un poco pesado. Pero cuando vienes al mejor fútbol del mundo es obligatorio cambiar muchas cosas y una de esas fue la alimentación con el nutricionista de aquí. Ahora como mucho más sano", destacó.

Reiteró que en el vestuario quieren pelear por "cosas grandes", lo que, a su juicio, pasa por mantener la línea de los últimos encuentros y hacerse fuertes en casa.

"En Balaídos tenemos que ganar todos los partidos. En las últimas semanas agarramos el ritmo y hay que seguir así", aseguró.

Mostró su admiración por su compatriota Luis Suárez, que es su "ídolo" y de quien admira "cómo juega y los movimientos que tiene" hasta el punto de que reconoce que después intenta "imitarlos dentro de la cancha".

Además, desveló que el delantero azulgrana le recomendó que no se presionara en su primera experiencia en el fútbol español porque es una liga "muy dura".

"Me dijo que jugara tranquilo, como lo hacía en Uruguay, porque si me entrenaba bien día a día iba a hacer buenas cosas aquí en el Celta", sentenció.