Gabi: "A Griezmann le he pedido que mientras esté aquí se deje la vida"

Madrid, 1 mar (EFE).- Gabriel Hernández 'Gabi', capitán el Atlético de Madrid, manifestó, después de ganar al Celta (3-0) y preguntado por su compañero Antoine Griezmann y su futuro, que le ha pedido al francés que "mientras esté en el Atlético se deje la vida por estos colores".

"Griezmann es especial para todos. Es querido por todos, por todo el vestuario. Tiene un nivel superior al del equipo y por eso marca las diferencias. A principio de temporada se habló mucho de su futuro y de un posible fichaje por el Barcelona, comentarios que le han podido confundir. He hablado con él y le he pedido que mientras esté con nosotros se deje la vida y siga marcando las diferencias, y es lo que está haciendo", dijo el capitán rojiblanco en la nueva sala de prensa del estadio Metropolitano.

Sobre el triunfo del Atlético y las posibilidades de su equipo de ganar el título de liga, indicó que "es muy difícil que el Barcelona pierda tres partidos", pero que si algo ha hecho el Atlético siempre "es no bajar los brazos nunca".

"Sabemos que es muy complicado, pero no vamos a bajar los brazos. Queremos llegar con opciones al final y la forma de hacerlo es ganarlo todo. No dependemos de nosotros y es difícil que el Barcelona pierda tres partidos, pero si este equipo ha hecho algo siempre es no bajar los brazos e intentaremos ganar todos los partidos", explicó Gabi, que añadió que "quedar subcampeón de Liga en un campeonato con Real Madrid y Barcelona, y campeón de la Liga Europa sería un éxito y algo muy importante".

"Pero queda mucho y vamos a seguir luchando", agregó, para dejar claro que no se dan por satisfechos con eso.

Sobre su situación personal y la veteranía que le concede la edad y su experiencia en el Atlético, comentó que se siente "en una situación de privilegio".

"Me siento un privilegiado, porque estoy en una posición de poder hablar con mis compañeros en el vestuario y decirles cosas que ellos me escuchan", confesó.

"Yo no puedo exigir a nadie que sea del Atlético. Si alguien decide cambiar de equipo, lo aceptaremos, pero hay que exigirle que mientras esté aquí dé todo por el Atlético", reiteró, en relación a Antoine Griezmann.

Sobre las dificultades del equipo por el bajo número de efectivos en la plantilla tras el mercado de invierno, señaló: "Siempre hemos sido un equipo sólido. Es verdad que cuando se van Carrasco y Gaitán hay que dar un paso adelante, como, por ejemplo, hoy lo ha hecho Vitolo".

"Llevamos siete años así, con altas y bajas cada mercado. Los que están son los que dan la cara siempre y los que dan lo mejor para este equipo", concluyó.