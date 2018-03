Lobotka reconoce que "hubo contactos" con el Inter de Milán

Lobotka no se fía del colista Málaga

El internacional eslovaco Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta de Vigo, no se fía del colista Málaga, y auguró un partido "difícil" este domingo en Balaídos, donde considera que necesitan hacerse fuertes para seguir aspirando a entrar en la Europa League.

Sabemos que será un partido duro y también importante. Estamos en el buen camino, trabajando para ganar y seguir en la parte alta y aspirando a Europa. Aunque es un rival que está en la zona baja tiene buenos jugadores. No nos podemos confiar, en LaLiga todos los partidos son difíciles", advirtió en rueda de prensa.

El futbolista restó importancia al último tropiezo ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, "nadie pensaba que iba a ser fácil puntuar allí. lo intentamos pero no fue posible", y pidió centrarse en el duelo contra el Málaga por lo mucho que se juega su equipo.

"Nos ayudará sentir el apoyo de nuestros aficionados. Si conseguimos jugar bien y ganar partidos,ellos estarán contentos y eso será bueno para todos", comentó al ser cuestionado por la convocatoria de las peñas para que el celtismo reciba al equipo a su llegada a Balaídos.

Lobotka, que cumple su primera campaña en el Celta, es hasta el momento el único jugador de la plantilla que ha participado en los 28 encuentros ligueros, acumulando un total de 2.180 minutos.

"Honestamente, cuando llegué al Celta no pensaba en cuántos minutos iba a tener o cuántos partidos iba a disputar, sólo estaba centrado en conseguir una oportunidad y hacer mi trabajo de la mejor manera para ayudar al equipo a ganar partidos. Pero el entrenador me ha dado su confianza y lo he aprovechado porque ahora lo estoy jugando todo", manifestó.

Preguntado por el interés del Inter de Milán en hacerse con sus servicios en el pasado mercado invernal, respondió que "hubo contactos pero eso le corresponde a mi agente. Yo estoy concentrado en mi trabajo y en aportar todo lo que pueda para que el Celta vuelva a Europa". E