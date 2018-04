El sueño europeo del Celta pasa por romper el récord del Barcelona

Vigo/Barcelona, 16 abr (EFE).- El Celta se juega este martes su última bala para mantenerse en la pelea por Europa ante el líder, el Barcelona, que llega a Balaídos con el título de Liga prácticamente asegurado y la mente puesta en la final de la Copa del Rey, que disputará el sábado contra el Sevilla en el Wanda Metropolitano.

La decepcionante derrota en Leganés ha dejado al equipo vigués de Juan Carlos Unzué sin margen de error. En Butarque, el Celta volvió a mostrar su peor cara, alargando además su pésima racha a domicilio: un solo punto de los últimos quince en juego lejos de Vigo.

El Celta, previsible en la salida de balón y sin alma para lo mucho que se jugaba ante el conjunto pepinero, necesita reaccionar ante un líder que todavía no conoce la derrota en Liga, y lo tendrá que hacer sin dos de sus pilares: el lateral derecho Hugo Mallo y el internacional chileno Tucu Hernández, que cumplirán ciclo de tarjetas.

Los celestes se agarran a su solidez en Balaídos, donde no pierden desde el 17 de diciembre cuando cayeron 0-1 ante el Villarreal, y a que los azulgranas no ganan en Vigo desde abril de 2015 -dos derrotas en Liga y un empate en la Copa en los últimos tres enfrentamientos- para mantener vivo su sueño europeo.

Se da por segura la vuelta al once del delantero uruguayo Maxi Gómez, que vivió su primera suplencia en Butarque, sólo 24 horas después de que su entrenador dijese: "Dudar en este momento de que tener a Iago y Maxi en el campo juntos sea un problema, me hace pensar que alguien está ciego o no ha visto nada de nuestro equipo".

Con el charrúa como nueve, Iago Aspas volverá a caer a una banda, mientras que en la otra parece que se mantendrá Pione Sisto, pues el turco Emre Mor no aprovechó sus minutos y Lucas Boyé fue el descarte técnico en ese último choque.

Sin el Tucu, todo hace pensar que Radoja acompañará a Wass y Lobotka en la medular, aunque el serbio arrastra molestias y será duda hasta el último momento. En caso de que no pueda entrar en la convocatoria, las opciones de Brais e, incluso, del "olvidado" Jozabed aumentarían.

La baja de Hugo Mallo es un problema, pues el eslovaco Robert Mazan acaba de recibir el alta médica tras varias semanas aquejado de una tendinopatía en el cuádriceps derecho. Si deciden forzar su reaparición, actuaría en el lateral izquierdo y Jonny cambiaría de banda.

No obstante, lo más lógico sería que Roncaglia actúe como lateral derecho, donde ya jugó durante la etapa de Berizzo, con la dupla Sergi Gómez-Cabral en el centro del eje, aunque también está la posibilidad de que repita el "experimento" del Camp Nou y sitúe en la línea defensiva a Wass.

El Barcelona visita Balaídos con el objetivo de poner fin a su mala racha en una escenario últimamente maldito, y dar un paso prácticamente definitivo hacia el alirón.

El conjunto azulgrana, líder invicto de la competición y que ante el Valencia (2-1) logró el récord de jornadas ligueras seguidas sin perder (39), mantiene los 11 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Atlético de Madrid, a seis jornadas para el final.

Levantar su vigésimo quinto título de Liga parece cuestión de tiempo, pero los hombres de Ernesto Valverde quieren lograrlo cuanto antes.

Sin embargo, el compromiso liguero ante el Celta, cuatro días antes de la final de la Copa del Rey ante el Sevilla, parece de lo más inoportuno. Los gallegos no acostumbran a ser un rival cómodo para los catalanes, sobre todo en Vigo, donde el Barcelona ha perdido 21 veces, las mismas que ha ganado.

Además, las dos últimas temporadas, con Luis Enrique Martínez en el banquillo, el Barcelona ha caído goleado en Balaídos (4-1 y 4-3), algo que Valverde confía en que no se repita mañana.

Aun así, el técnico extremeño podría hacer rotaciones pensando en la final copera. Lucas Digne, ya recuperado de su lesión muscular, podría relevar a Jordi Alba en el lateral izquierdo, y Nelson Semedo a Sergi Roberto, en el derecho; Thomas Vermaelen, entrar en el eje de la zaga por Gerard Piqué; Denis Suárez o André Gomes por Andrés Iniesta en el centro del campo; y en la delantera, Ousmane Dembelé opta a la titularidad para acompañar a Messi y Luis Suárez, lo que significaría volver al 4-3-3.

Tampoco participará Ivan Rakitic en Balaídos, pues fue intervenido del dedo de una mano el pasado miércoles, y confía en llegar a tiempo para jugar el sábado en el madrileño Wanda Metropolitano.

- Alineaciones probables

R. Celta: Sergio Álvarez; Roncaglia, Sergi Gómez, Cabral, Jonny; Radoja, Lobotka, Wass; Pione Sisto, Aspas, Maxi Gómez.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Vermaelen, Umtiti, Digne; Sergio Busquets, Denis Suárez, Paulinho; Messi, Luis Suárez, Dembélé

Árbitro: Fernández Borbalán (C. Andaluz)

Estadio: Balaídos.

Horario: 21.00 hora local (19.00 gmt)

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Celta (9º, 43 puntos), Barcelona (1º, 82 puntos)

La clave: la relajación azulgrana pensando en la final de la Copa del Rey.

El dato: El Barça no ha ganado en sus últimas tres visitas a Balaídos, donde ha encajado 8 goles en las dos precedentes.

La frase: Unzué: "Ahora mismo no podemos firmar el empate"