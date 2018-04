Hugo Mallo: "Parece que ningún equipo quiere el séptimo puesto"

Hugo Mallo, capitán del Celta de Vigo, considera que ganar este sábado al Villarreal es la última oportunidad para que su equipo se mantenga con opciones de alcanzar uno de los puestos europeos. "Hemos desaprovechado los partidos contra Málaga y Leganés, y esta nueva oportunidad no la podemos dejar escapar porque sería decir adiós al objetivo de Europa. Parece que este año ningún equipo quiere ese séptimo puesto. Nosotros parecía que estábamos muy mal y todavía tenemos opciones si ganamos este sábado al Villarreal", comentó el lateral.

Tras recibir el Premio Estrella Galicia al mejor jugador del mes de marzo, reconoció que clasificarse para la Liga Europa está "complicado" por la irregularidad del Celta lejos de Balaídos. "Del partido de Villarreal depende cómo pueda terminar la temporada. Nos estamos jugando entrar en una competición europea y tenemos que ganar", insistió Hugo Mallo, quien recordó que perdieron "muchos puntos" en los últimos diez minutos de los partidos.

Aseguró sentirse "bastante cómodo" con la línea de tres centrales que utilizó Juan Carlos Unzué en los últimos dos partidos -Barcelona y Valencia-, y apostó por ser "ambiciosos" e ir a "apretar" al Villarreal desde el primer minuto. "Tenemos que ser nosotros mismos, salir a tener el balón y presionar en campo contrario", puntualizó Hugo Mallo, quien también habló de la posibilidad de que el Deportivo llegue dentro nueve días descendido a Balaídos. "Si vienen descendidos será una situación rara para los dos equipos pero, sobre todo, difícil para ellos. Puede ser que los dos no nos juguemos nada pero un derbi es un derbi. Yo lo quiero ganar, sea un amistoso o jugando a las chapas. Los derbis hay que ganarlos por nosotros, por la afición y por la ciudad", indicó. Cuestionado por el deseo de muchos aficionados del Deportivo de que su equipo consuma su descenso este fin de semana y no en el clásico del fútbol gallego, el lateral de O Morrazo respondió: "Respeto todas las opiniones, pero si estuviera en esa situación me gustaría descender cuanto más tarde mejor".