Aspas, fuera de la convocatoria para recibir al Deportivo

Vigo, 4 may (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, confirmó que el internacional español Iago Aspas no reaparecerá mañana, sábado, en el derbi ante el Deportivo de la Coruña al no recuperarse al cien por cien de la rotura fibrilar que sufrió en el bíceps femoral derecho a mediados de abril.

"Iago ha hecho parte del entrenamiento con el equipo pero al final no tiene las sensaciones como para estar incluso unos minutos. La posibilidad de jugar todo el partido estaba descartada, había la opción de que estuviese para 15 o 20 minutos si había la necesidad pero tampoco tiene buenas sensaciones", comentó el preparador navarro.

Unzué avanzó que Aspas quería jugar pero que lo mejor es no forzar por la proximidad del Mundial: "Lo más inteligente es parar, curar bien esa lesión. A ver si podemos tenerlo para el siguiente partido".

En la lista de convocados, en la que se estrena el delantero del filial Dejan Drazic, tampoco figuran el centrocampista Nemanja Radoja ni el extremo turco Emre Mor, al que Unzué ha vuelto a apartar del grupo por indisciplina: "Yo no le cierro las puertas a nadie pero él ha repetido con cierta continuidad y lo único que puedo decir es que está apartado".

La lista completa está formada por: Sergio Álvarez, Rubén, Hugo Mallo, Mazan, Cabral, Fontás, Roncaglia, Sergi Gómez, Jonny, Lobotka, Hernández, Wass, Pione Sisto, Jozabed, Brais Méndez, Boyé, Maxi Gómez y Dejan Drazic.