Mallo: "Tampoco me importa mucho que baje el Dépor y no haya derbi"

Hugo Mallo, capitán del Celta de Vigo, dijo entender los cánticos que la afición celeste le dedicó a los futbolistas del Deportivo durante el derbi de esta tarde en Balaídos, a donde los coruñeses llegaron descendidos tras caer el pasado fin de semana con el FC Barcelona.

"Me da pena el descenso del Deportivo porque para el año no habrá derbi, pero tampoco me importa mucho. El ambiente hoy ha sido raro pero nosotros intentamos afrontar el partido sin pensar en la situación del Deportivo y tampoco en la nuestra. Ellos no se jugaban nada y eso siempre influye un poco", comentó.

El lateral, que esta tarde cumplió 300 partidos con la camiseta celeste, calificó de "normales" los cánticos durante todo el partido contra los futbolistas del Deportivo: "Es ley de vida, ya pasó en el 2004 -El Celta consumó su descenso a Segunda en Riazor-.

Hugo Mallo reconoció que quedarse fuera de la Europa League es "una decepción", pero abogó por seguir trabajando para corregir los errores cometidos de cara a la siguiente temporada.

"Hubo muchos partidos, como hoy mismo, en los que nos faltó el hambre de querer matarlo. Y eso al final se paga caro. Lo de fin de ciclo también se decía el año pasado. Sabemos que unos se van y otros vienen, veremos que pasa", indicó.