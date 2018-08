Boufal: "Me gusta el fútbol alegre del Celta"

Vigo, 23 jul (EFE).- El centrocampista franco-marroquí Sofiane Boufal afirmó este lunes que con su fichaje por el Celta de Vigo va a cumplir su "sueño" de jugar en la liga española, la cual cree que se adapta mejor a sus características que la Premier League, donde jugó las últimas dos temporadas con el Southampton.

"Aunque este último año no me ha ido del todo bien en Inglaterra, también me veo capacitado para triunfar en la Premier. Pero la Liga española creo que se adapta mejor a mis características, aquí se practica un fútbol más técnico", declaró el futbolista durante su presentación, que tuvo lugar en la sede del club vigués.

Boufal reconoció que la presencia de su amigo Claudio Beauvue en la plantilla también influyó para que se decantase por la oferta del Celta, un equipo del que destacó su apuesta futbolística.

"Soy un gran fan de LaLiga y veo muchos partidos. Me gusta el estilo de juego del Celta, es un equipo muy ofensivo, al que le gusta tener la posesión del balón. Es un fútbol que se corresponde con mi juego", insistió.

Se definió como un futbolista "polivante" que puede jugar en cualquiera de las dos bandas o incluso por dentro, y no teme la competencia de jugadores de la clase de Pione Sisto, Emre Mor, Iago Aspas, Beauvue o Maxi Gómez.

"No me importa trabajar en defensa. Soy un compañero al que le gusta sacrificarse por el equipo. Hay que saber jugar con balón, pero también sin balón, y estoy dispuesto a ello, respondió al ser cuestionado por la idea de juego que intentará implantar Antonio Mohamed.

El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, se mostró "muy ilusionado" con el fichaje de Boufal, un jugador al que ya pretendió traer a Balaídos la pasada temporada: "Entonces no tuvimos éxito. Y este año tampoco ha sido fácil. Hemos tenido unas negociaciones largas y duras con el Southampton".

"Tenemos mucha confianza en su talento, y sólo esperemos que en el Celta vuelva a mostrar su mejor fútbol, incluso que rinda mejor que en el Lille la temporada que fue traspasado al Southampton. Creemos que la idea del equipo le puede beneficiar", concluyó.