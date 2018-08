El Celta ficha a Fran Beltrán (Rayo), por el que el Betis preguntó

El internacional sub-19 Fran Beltrán se convirtió este miércoles en el quinto fichaje del Celta de Vigo para la temporada 2018/19, después de que el conjunto gallego abonase su cláusula de rescisión (ocho millones de euros) en LaLiga.

"El talentoso jugador sobresale por su despliegue físico, capacidad defensiva y de recuperación, y una brillante inteligencia en el manejo y salida del balón", destaca el Celta en su comunicado de prensa.

El centrocampista, de 19 años, firma un contrato con la entidad gallega hasta junio de 2023, y llega a Balaídos tras despuntar en el Rayo de Vallecano, con el que jugó 71 partidos en Segunda división.

Su fichaje no ha sentado nada bien en el Rayo Vallecano, donde Martín Presa, su presidente, ha mostrado su malestar por las "formas" del conjunto vigués. Presa lamenta no haber tenido margen para negociar con el jugador, al tiempo que ha confirmado que el Betis era uno de los equipos que había preguntado por el prometedor futbolista. "Ayer el Celta intentó negociar pero nos negamos. Cobeño intentó una renovación estos últimos meses pero no hubo manera. Intentamos renovarle pero ya había firmado. A Fran sólo podemos darle las gracias por el año que nos ha dado y desearle lo mejor. Duelen las formas. El Betis también estaba interesado y me llamó. No tuvimos oportunidad de negociar con él", ha asegurado el presidente franjirrojo esta mañana.