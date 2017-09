El Deportivo repasa errores del domingo y Luisinho no se entrena por golpe

A Coruña, 12 sep (EFE).- El Deportivo ha repasado los errores del partido del pasado domingo ante la Real Sociedad (2-4) en el primer entrenamiento de la semana, el que ha programado el cuerpo técnico este martes en la ciudad deportiva de Abegondo, donde el portugués Luis Carlos Correia 'Luisinho' no se ha entrenado por un golpe en la rodilla derecha.

Antes de salir al césped, los deportivistas repasaron las imágenes de la derrota ante la Real Sociedad en un partido en el que se repusieron del 0-2 que tenían en contra a los 4 minutos y en el que, tras empatar en el segundo tiempo, lo acabaron perdiendo al encajar otros dos goles en la recta final del choque.

"Se han hablado las cosas que se tenían que hablar, como siempre, se han buscado las correcciones y luego cada uno tiene que trabajar para dar la mejor versión", explicó uno de los capitanes, Juanfran Moreno, tras el entrenamiento.

En la sesión no pisó el césped el lateral Luisinho, que se quedó en el gimnasio de la ciudad deportiva, donde recibió fisioterapia por un golpe en la rodilla derecha que, en principio, no le impedirá estar a disposición de su entrenador, Pepe Mel, para el partido del sábado ante el Betis.

En esa cita no estarán el portero Rubén Martínez, que se ejercitó al margen del grupo por una lesión en el pulgar de la mano derecha, y el centrocampista ofensivo Carles Gil, que fue intervenido este lunes de una pubalgia y no volverá a competir, como mínimo, hasta diciembre.

Sobre Gil, Juanfran Moreno deseó que "en un par de meses" esté con el resto de la plantilla y afirmó que su ausencia "se nota" porque es un futbolista que ayuda a "canalizar el juego".