El Deportivo, ante su peor inicio de curso en casi medio siglo

El Deportivo se encuentra inmerso en su peor inicio de temporada en Primera División desde hace casi medio siglo.

Los blanquiazules aún no conocen la victoria tras haber empezado el curso con una goleada ante el Real Madrid (0-3), un empate en el campo del Levante (2-2) y derrotas frente a la Real Sociedad (2-4) y el Betis (2-1).

El equipo que ahora entrena Pepe Mel no firmaba un inicio tan pobre desde la temporada 1968-69, cuando comenzó el curso con cuatro derrotas.

Entonces, perdió ante el Málaga (3-1), el Real Madrid (2-4), el Espanyol (4-0) y la UD Las Palmas (2-1) y cambió la racha ante el Córdoba (1-0) en la quinta jornada del curso.

Aunque el actual es el peor arranque desde hace casi cincuenta años, el Deportivo tiene aún margen para mejorar la serie de ocho partidos sin ganar que firmó en la temporada 2010-11.

Esa Liga la inició con tres empates y una derrota y no pudo celebrar la primera victoria hasta la novena jornada (3-0 ante el Espanyol).

El Deportivo intentará cambiar la dinámica en el curso actual el próximo miércoles ante el Alavés en el estadio de Riazor.