Guilherme admite "alivio" y "más confianza" tras el primer triunfo

A Coruña, 22 sep (EFE).- El jugador brasileño Guilherme dos Santos, centrocampista del Deportivo, ha admitido hoy que siente "alivio" tras la primera victoria de la temporada ante el Alavés (1-0) el pasado miércoles, un resultado que ha aportado al equipo "confianza" para afrontar el choque del domingo con el Espanyol en Cornellà-El Prat, ha dicho.

"La sensación es un poco de alivio, de satisfacción por el trabajo que la gente viene haciendo. Fue uno de los mejores partidos que hemos hecho desde el inicio y eso supone alivio para poder trabajar y tener más confianza", comentó en una conferencia de prensa.

El futbolista auguró "un partido muy difícil" ante el Espanyol, al que consideró "un equipo muy duro" y que, además, no ha hecho "los puntos que esperaba".

"Es importante puntuar y no encajar gol. Sabemos que lo podemos hacer", señaló el jugador y reconoció que, a pesar de la victoria ante el Alavés, en la primera parte, el equipo "no hizo un gran juego".

Guiherme expresó su confianza en que sea un punto de inflexión y que a partir de ahora empiece "a pasar lo que el equipo merece".

"La gente esperaba más, no se estaba dando, pero estábamos trabajando y estoy seguro de que, de ahora en adelante, las cosas van a cambiar. Si hubiéramos perdido con el Alavés, el partido ante el Espanyol sería más complicado", opinó.

El centrocampista se mostró "convencido" de que, tal y como pronosticó en pretemporada, el Deportivo tiene equipo "para quedar entre el octavo y el duodécimo", pero repasó errores de las primeras jornadas.

"Creo que la gente estaba haciendo todo un poco mal: la salida de bola, los marcajes, la intensidad, el ritmo de juego, pero con la confianza vamos a mejorar. El Alavés apenas nos creó ocasiones, aunque tenemos que poner más atención a balón parado. Creo que estamos mejorando poco a poco y que vamos a hacer más puntos", dijo.

Guilherme reconoció que tal vez el no "meter el pie" en los partidos les llevó a ser el equipo más goleado de la categoría en las primeras jornadas (ahora con los mismos tantos que el Málaga).

A nivel personal, también hizo autocrítica y señaló que no ha sido "el Guilherme de siempre" y auguró que va a "mejorar" porque se encuentra "bien físicamente y con confianza".

En su comparecencia, el centrocampista elogió a Fede Valverde, un jugador de nacionalidad uruguaya, que calificó de "un fenómeno" que va a "ayudar mucho" al equipo.

También valoró el amistoso que disputará el Deportivo con el Corinthians brasileño el 6 de octubre, un choque especial para él, porque fue el equipo por el que pasó antes de fichar por el Udinese italiano en 2014.

"Hablé con amigos de allí y va a ser bueno verlos de nuevo. Conozco bastante gente, también del equipo, pero ahora hay que pensar en los anteriores partidos que tenemos. Ese será una enorme fiesta", sentenció.