Pantilimon aboga por la continuidad de Mel como técnico del Dépor

El internacional rumano Costel Pantilimon, portero del Deportivo, ha abogado por la continuidad de Pepe Mel como entrenador del conjunto gallego y ha reconocido que no entiende por qué está cuestionado.

"No sé por qué (está cuestionado). Está haciendo un buen trabajo, los resultados no son buenos, pero está trabajando para intentar mejorar y creo que es bueno para nosotros que continúe. No hay debate. Intentamos trabajar fuerte y corregir errores. Todos somos responsables. Ganamos y perdemos todos", comentó en rueda de prensa.

Mel, que se la jugará el próximo sábado ante el Getafe en el estadio de Riazor después de haber sumado cuatro puntos de dieciocho posibles en el arranque de la temporada, intentó animar a sus jugadores esta semana con una "charla de motivación", tal y como explicó Pantilimon.

"Sabe que tiene una buena plantilla y necesitamos esa motivación. Sabe que necesita ánimo y él lo da. Confiamos en nuestro entrenador, estamos haciendo un buen trabajo, necesitamos los resultados y eso es lo que intentamos, trabajar duro para conseguir los puntos. Él es nuestro líder y nos motiva y le seguimos para ganar el sábado", dijo.

El guardameta aseguró que en la plantilla "todos" tienen "la misma responsabilidad en todos los partidos" y afirmó que el siguiente es "muy importante"

Además, consideró "normal" que haya "presión" y que la afición "espere más" de una "una plantilla buena y un entrenador bueno".

"Espero que empecemos a ganar pronto porque es lo que necesitamos en este momento para quitarnos la presión de encima", reconoció.

Pantilimon se refirió a los goles encajados por el equipo, quince en seis partidos, y explicó que los jugadores saben que lo hicieron "mal" y que se equivocaron a la hora de "tomar algunas decisiones".

Preguntado sobre si los goles le pueden costar el puesto, el guardameta afirmó que no le "preocupa" la posibilidad de ceder la titularidad porque no depende de él.

"Sé lo que estoy haciendo y esa no es mi elección. En cada semana tienes que trabajar duro y es lo que estoy haciendo. Al final de la semana, es el entrenador el que decide", comentó.

Por último, sobre el Getafe, dijo que "es un equipo agresivo, muy compacto y muy duro" e incidió en las dinámicas diferentes con las que ambos encaran la cita de Riazor.

"Ellos vienen de una goleada (4-0 al Villarreal) en el último partido y nosotros perdimos, pero jugamos delante de nuestros aficionados y es importante ganar", zanjó.