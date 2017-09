Borges: "Mel sabe que cuenta con todo nuestro apoyo"

A Coruña, 28 sep (EFE).- El internacional costarricense Celso Borges, centrocampista del Deportivo, ha asegurado este jueves que su técnico, Pepe Mel, "sabe que cuenta" con todo el "apoyo" de los futbolistas en un momento delicado porque todo apunta a que una derrota ante el Getafe el próximo sábado le costará el puesto.

"La vida me ha dado la oportunidad de ser hijo de un entrenador, he convivido con esto muchos años, ahora como profesional, sé que es una cuestión grupal, lo más importante es que nosotros respaldemos a esa figura en momentos difíciles, y él (Mel) sabe que cuenta con todo nuestro apoyo y ojalá podamos demostrárselo el fin de semana", comentó en rueda de prensa.

Borges, uno de los capitanes del Deportivo esta temporada, indicó "es difícil" manejar la situación en la que se encuentra el técnico y se trata de "llevar lo más normal posible", con el "apoyo" a Mel y el deseo de "hacerlo bien" en el terreno de juego para confirmar su continuidad Además, afirmó que al entrenador le ve "bien, con energía" y la intención de "salir adelante", y abogó por mantenerse al margen de las decisiones que adopte la directiva respecto a Mel.

"Nos mantenemos un poco a margen porque esas decisiones no pasan por nosotros. A nosotros nos corresponde actuar bien cada fin de semana, queremos lo mejor para el club, y nos dedicamos a lo nuestro, que es jugar y, ojalá, ganar", señaló.

Borges recordó, asimismo, que, aunque "cuando hay resultados negativos el matiz de la opinión va dirigida a una sola persona", la figura del entrenador, esta "depende" de otros "factores", como "los jugadores y la gente del club", por lo que le "resulta difícil de entender" que todo se focalice en el técnico.

Después de seis jornadas, el Deportivo ha sumado cuatro puntos de dieciocho posibles y es el segundo más goleado de las grandes ligas europeas.

"Eso es responsabilidad de todos. El trabajo defensivo viene por una buena comunicación y buena organización. Todos tenemos que tomar responsabilidad en el asunto, todos tenemos que poner más, ser responsables cada uno en nuestra parcela", aseguró Borges.

"Cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos. Estamos en esto juntos. No es hora de destacar cuestiones puntuales de nadie. En esto estamos todos metidos y de eso salimos todos", añadió.

Buena parte de los goles los ha recibido en los primeros minutos de los partidos, algo en lo que intenta mejorar el equipo.

"Hemos tratado de focalizarnos en ese aspecto porque te condiciona el resto del partido. Sales con una idea y de entrada todo se pone cuesta arriba, más cuando vienes de un balance negativo. Lo hemos discutido, vamos a ver qué podemos hacer para salir más enchufados", sostuvo.

Por último, del Getafe, al que recibirán en Riazor en el séptimo partido del curso, Borges explicó que es un equipo "muy solidario en los esfuerzos".

"A partir de su defensa bien organizada remata muy bien los partidos. Por ahí tendremos más la iniciativa que en otros partidos y esperando no ser vulnerables cuando tengamos la pelota porque ellos, lo que hacen, lo hacen muy bien, son muy agresivos, controlan muy bien el otro tipo de fútbol y lo tenemos que contrarrestar estando bien situados", argumentó.