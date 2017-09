Mel y el Depor viven una final contra el Getafe, que ya hizo caer a Escribá

A Coruña/Getafe (Madrid), 29 sep (EFE).- El Deportivo, con cuatro puntos de dieciocho posibles, afronta un partido clave para su futuro y una final para su entrenador, Pepe Mel, ante un equipo al alza, el Getafe, que el pasado fin de semana goleó al Villarreal (4-0) y se cargó a su entrenador, Fran Escribá.

El conjunto coruñés regresa a Riazor, donde logró su única victoria este curso (1-0 ante el Alavés), con la necesidad de ganar para intentar salir del descenso, coger oxígeno y tranquilidad antes del segundo parón del campeonato y agradar a la afición. Esas son las tres condiciones para que Mel siga siendo su entrenador.

El preparador madrileño cuenta con el aval del presidente blanquiazul, Tino Fernández, que le ha concedido la última oportunidad para seguir en el banquillo del que se hizo cargo a finales de febrero.

El técnico es consciente de que se la juega ante el Getafe después de haber sido goleado por el Espanyol (4-1) y a lo largo de la semana no ha querido dar pistas sobre el once que pondrá en liza.

Mel ha vuelto a contar con el brasileño Sidnei Rechel, ausente en los últimos tres partidos por decisión técnica, y ha incluido por primera vez en la lista de convocados al lateral Gerard Valentín. También ha contado con el jugador del filial Edu Expósito y tendrá que hacer un descarte antes del choque.

Por lesión no puede contar con el centrocampista Pedro Mosquera, el extremo Carles Gil, el portero Rubén Martínez y el delantero Adrián López.

Las incógnitas que presenta el once son numerosas, con la posibilidad de que Sidnei sustituya a Alejandro Arribas en el centro de la defensa, que Edu Expósito se cuele en el centro del campo en detrimento del costarricense Celso Borges e incluso que Borja Valle tenga hueco en la alineación.

Lucas Pérez aspira a seguir en la punta del ataque del Deportivo ante el Getafe, pero no está claro si le acompañará el rumano Florin Andone, si seguirá en el enganche el turco Emre Çolak o si en la banda derecha continuará el uruguayo Fede Valverde.

Enfrente estará el Getafe, que ha puntuado en tres de los cuatro últimos partidos, en los que solo ha perdido con el Barcelona y ha sumado dos victorias (Leganés y Villarreal) y un empate (Celta de Vigo).

El conjunto de José Bordalás ha logrado hacerse fuerte a nivel defensivo, ha mantenido su portería a cero en dos de los seis partidos ligueros disputados y solo ha encajado cinco goles hasta el momento, dos de ellos contra el Barcelona.

Damián Suárez en el lateral derecho y Juan Cala y Djené como centrales lo han jugado todo y en el costado izquierdo el portugués Vitorino Antunes es indiscutible desde el segundo partido, por lo que Bordalás ha sabido confeccionar una buena guardia defensiva para frenar a los rivales.

Para este encuentro, el técnico alicantino no podrá contar con el centrocampista Faycal Fajr por una cláusula en su contrato y tampoco con el extremo Jefferson Montero, que padece una lesión en el gemelo izquierdo. A ellos dos se une el atacante japonés Gaku Shibasaki, que aún estará varias semanas de baja.

En la convocatoria la principal novedad es la presencia del centrocampista de la cantera Barri, que tiene su oportunidad con el primer equipo tras el buen arranque que ha protagonizado con el filial.

· Alineaciones probables:

Deportivo: Pantilimon; Juanfran, Schär, Sidnei o Arribas, Luisinho; Fede Cartabia, Guilherme, Borges, Fede Valverde; Florin Andone y Lucas Pérez.

Getafe: Guaita; Damián Suárez, Cala, Djené, Antunes; Álvaro, Arambarri, Markel Bergara, Amath; Ángel y Jorge Molina.

Árbitro: Estrada Fernández (Comité catalán).

Estadio: Riazor.

Hora: 13.00 horas.

-------------------------------------------------------------

Puestos: Deportivo (18º 4 puntos). Getafe (10º 8 puntos).

La clave: El carácter decisivo que tiene el partido para el entrenador del Deportivo, Pepe Mel, que no ha dado pistas sobre el once. El Getafe podría aprovechar la necesidad del conjunto coruñés.

El dato: El Deportivo es el segundo equipo más goleado de las grandes ligas europeas y lleva más de diez años sin ganar al Getafe en el estadio de Riazor.

La frase:

- Mel: "Esta semana lo que tenemos claro es que solo vale ganar".

- Bordalás: "No pensamos en la ansiedad que pueda tener o no el Deportivo"

El entorno: La afición tiene previsto arropar al equipo en el partido, pero no perdonará otro mal resultado justo antes del segundo parón del campeonato.

---------------------------------------------------------------