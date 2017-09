Lucas Pérez: "Después de la victoria, se respira mucha tranquilidad"

Lucas Pérez, delantero del Deportivo, ha incidido este sábado en la trascendencia de la victoria que ha conseguido ante el Getafe (2-1), que le ha permitido salir de las posiciones de descenso y mantener al frente del banquillo a Pepe Mel.

"Después de una victoria muy importante ante un rival de nuestra liga, en el vestuario se respiraba mucha felicidad, tranquilidad, se veía que el grupo estaba unido. Fortalece mucho más al grupo al ser en casa", comentó en rueda de prensa a la conclusión del choque con el Getafe.

Lucas dijo que en el Deportivo "nadie va por libre ni Mel tiene la culpa de todo", sino que la responsabilidad es compartida.

"El espíritu del equipo sigue bien, alto, sabemos que tenemos un gran equipo, grandes jugadores y de lo que somos capaces, pero en fútbol, cuando está para no, es no. Esta semana se ha hablado demasiado porque parece que es la jornada 35 y nos vamos al pozo y hay que tener paciencia. No por hablar de que esto pinta mal vamos a lograr algo", señaló.

El futbolista coruñés, quien aseguró que "el vestuario está más unido que nunca", se mostró "muy contento por el gol" que permitió a su equipo iniciar la remontada.