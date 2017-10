Luisinho: "No hay nada ganado, tenemos problemas que resolver"

A Coruña, 4 oct (EFE).- El portugués Luis Carlos Correia, 'Luisinho', lateral del Deportivo, ha advertido este miércoles de que, a pesar de haberse impuesto al Getafe el pasado sábado (2-1) y haber salido del descenso, el conjunto coruñés tiene todavía "problemas que resolver" y debe aprovechar el parón de LaLiga Santander para dar un paso adelante en ese sentido.

"Estamos contentos por haber ganado después de una mala racha que estábamos atravesando y porque una victoria siempre es importante para afrontar el próximo partido y el parón. Estamos contentos, pero no hay nada ganado, tenemos problemas que resolver y son dos semanas para trabajar", apuntó en rueda de prensa.

Para él, la clave, "el secreto" para salir de la zona baja de la clasificación, pasa por mejorar las prestaciones defensivas.

"Esta competición exige bastante, todos los equipos tienen plantillas equilibradas y, si no defienden los once, vas a pasarlo mal. Eso se refleja en los partidos. Con el Alavés (1-0) y el Getafe (2-1) fuimos más solidarios y ahí están los resultados. Sabemos que tenemos buenos jugadores arriba pero con eso no llega", expuso.

Luisinho explicó que ante el Getafe no solo se la jugaba su entrenador, Pepe Mel, sino también el plantel.

"Nos la jugábamos todos un poco, no solo él su puesto, sino también el orgullo, la dignidad. Es malo, no solo para el entrenador, para nosotros, vivir esta situación y creo que todos salimos ganando con esta victoria", afirmó.

A pesar de la victoria, el entrenador del Deportivo intuye que sigue cuestionado, tal y como manifestó a la conclusión del partido, algo que entiende Luisinho.

"Nosotros sabemos, y él también, que el equipo podía estar más arriba y es normal que aunque ganes estés cuestionado porque no hemos empezado bien la Liga, pero hay que trabajar y confiar en nosotros mismos", opinó el lateral, quien consideró que "hay plantilla para no sufrir tanto" porque no se siente inferior a los que le preceden.

Luisinho abogó por aprovechar los tres siguientes partidos del campeonato, ante sus más inmediatos perseguidores: Eibar, Girona y Las Palmas.

"Son partidos ante rivales directos y tenemos que ganarlos. Ya ganamos a dos, al Alavés (1-0) y el Getafe (2-1) y hay que seguir esta racha, sumando, si es posible de tres en tres, para salir de la situación complicada en la que estamos", expuso.

El lateral valoró como positivas las quejas del internacional rumano Florin Andone por haber sido suplente en los dos últimos partidos.

"Es bueno que todo el mundo quiera jugar, que nadie se sienta cómodo. Hay que estar contentos con eso de tener a toda la plantilla enchufada", dijo.

Por otra parte, el lateral blanquiazul admitió que la dimisión del consejero responsable del área deportiva, Fernando Vidal, les "pilló un poco por sorpresa".