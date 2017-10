Lucas Pérez tiene complicado llegar al partido ante el Eibar

Lucas Pérez, delantero del Deportivo, presenta una "contusión importante" en el muslo izquierdo y apunta a baja ante el Eibar, el domingo de la próxima semana, en la octava jornada de LaLiga Santander.

El club coruñés, que no concreta los plazos previstos para la recuperación del jugador, indica en el parte médico que las pruebas a las que ha sido sometido para determinar el alcance de sus molestias por un golpe en el partido ante el Getafe revelan una fuerte contusión en el cuádriceps izquierdo que le ha causado un hematoma en el músculo crural.

El músculo crural, conocido también como vasto intermedio, se encuentra en la cara anterior del fémur y es el más profundo de los que componen el cuádriceps.

El Deportivo señala que al delantero cedido por el Arsenal inglés se le aplicará un tratamiento de fisioterapia hasta que se resuelva el hematoma.

A pesar de que el club no ofrece los plazos de recuperación, lo normal es que, como mínimo, se pierda el partido ante el Eibar Ipurua y sea duda en la siguiente cita de la temporada, ante el Girona en el estadio de Riazor.

Lucas Pérez se lesionó en la anterior jornada del campeonato, ante el Getafe, en un partido en el que anotó su primer gol del curso, el que dio inicio a la remontada del Deportivo (2-1).

Esta semana, el jugador no se ha entrenado con el resto de sus compañeros de equipo en la ciudad deportiva de Abegondo, donde el miércoles se ejercitó al margen del grupo con un vendaje en la pierna izquierda, y tampoco participó en el amistoso del jueves ante el Corinthians brasileño en el estadio de Riazor.