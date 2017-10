Luisinho deja atrás el "pasado", admite errores y está "feliz" por renovar

A Coruña, 9 oct (EFE).- Luis Carlos Correia, 'Luisinho', lateral izquierdo del Deportivo, ha abogado por dejar atrás "el pasado", ha admitido que se equivocó en algunas cosas que estuvieron a punto de apartarle del club hace un año y se mostró "feliz" por ampliar su relación contractual por dos temporadas, hasta 2020.

Luisinho compareció en la sala de prensa del estadio de Riazor junto al presidente del club, Tino Fernández, y su representante, Jorge Teixeira, para valorar su continuidad en el conjunto gallego, un objetivo que parecía imposible a la conclusión de la temporada pasada.

Entonces, tras mantener un enfrentamiento con el que era su entrenador, Víctor Sánchez del Amo, el dirigente anunció la rescisión de contrato del técnico y también dijo públicamente que Luisinho no podía seguir de blanquiazul, pero el lateral continuó en la plantilla, recuperó el crédito en el césped y ahora se ha ganado la renovación.

"Es una satisfacción estar otros dos años aquí. Estoy contento, el pasado es pasado y lo importante es seguir como estamos, ser positivos, buscar la felicidad. Estoy muy contento y feliz de que se pueda realizar una de mis prioridades, seguir en el Dépor", comentó.

Luisinho admitió su cuota de culpa en aquellos hechos de 2016: "Todos somos humanos, nos equivocamos y yo también me equivoqué. No tenía toda la razón de mi lado y ahora soy una persona distinta, estoy feliz de poder renovar. Siempre peleé por estar en el Deportivo".

"Reconozco que fui aprendiendo de los errores, vas madurando con los años y aprendiendo. Siempre aprendes. No soy el más justo pero intento llevar las cosas por el buen camino. Lo importante es aprender, tener la cabeza fría", apuntó el jugador luso.

El presidente del Deportivo aseguró que la temporada pasada el jugador se comprometió a salir del equipo sin contraprestación alguna en el caso de protagonizar otro incidente.

"No queríamos pasar por otro momento malo. Solo nosotros sabemos lo que pasamos, fueron momentos difíciles, y por eso dijimos que si volvía a pasar era mejor buscar la felicidad en otro lado", afirmó Luisinho.

Esta temporada la ha empezado con fuerza, ha jugado en todos los partidos, ha sido titular en seis de los siete de LaLiga Santander y ha marcado su primer gol en la máxima categoría del fútbol español.

"Puede que sea mi mejor momento. Es un momento bastante positivo en temas personales. Hice buenas campañas, pero ahora de inicio las cosas me están saliendo bien y ojalá que el equipo dé el salto que merece", deseó.

En su continuidad en el Deportivo tras la polémica de 2016 tuvo mucho peso el entrenador que suplió a Víctor, Gaizka Garitano, quien le abrió las puertas del equipo antes de ser destituido en febrero de este año.

"Estoy muy agradecido porque nunca dudó de mí desde el primer día que llegó aquí y parte de la renovación se debe un poco a él. Si no me hubiera dado confianza quizás no estaría aquí, quizás no renovaría", reconoció.

Luisinho acabará su contrato con el Deportivo con 35 años y ya ha señalado que si acaba su "carrera" en el conjunto coruñés le "gustaría seguir ligado" a la entidad blanquiazul.

Tino Fernández consideró una "noticia alegre" la renovación de Luisinho, del que dijo que es "un jugador especial, muy querido por la afición y el Deportivo".

"Siente pasión por la ciudad, el Deportivo y la afición", dijo el presidente antes de recordar los "incidentes" de la temporada 2015-16, primero con un enfrentamiento con su compañero de equipo Alejandro Arribas y, posteriormente, con Víctor Sánchez del Amo.

"Quiero acordarme de que en un momento determinante surgieron unos incidentes, el Consejo apostó por la continuidad de Luisinho, pero a final de esa temporada pensamos que la solución mejor en un momento dado sería otra (su salida), aunque no queríamos hacerlo perdiendo valor patrimonial, de cualquier manera", recordó.

Fernández relató que Garitano fue clave porque no veía "problema con la continuidad del jugador" y también fue fundamental una conversación con el futbolista y su agente.

"Nos propone que si hay algún problema se va y el Deportivo no tiene que pagar nada. Fue una demostración máxima de compromiso de que iba a pasar absolutamente nada", aseguró el presidente.

El representante del jugador, Jorge Teixeira, afirmó que Luisinho ni siquiera quiso "oír" las propuestas de otros clubes que se habían interesado en mantener una reunión con él para incorporarle.