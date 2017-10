El Dépor destituye a Pepe Mel y deja el equipo en manos de Cristóbal Parralo

La Coruña, 24 oct (EFE).- El RC Deportivo ha anunciado este martes la destitución de su entrenador, Pepe Mel, que se hizo cargo del equipo a finales de febrero, y ha confirmado que Cristóbal Parralo, técnico del filial, dirigirá a la plantilla hasta final de temporada.

"El Consejo de Administración del Real Club Deportivo ha decidido rescindir el contrato de Pepe Mel como entrenador del equipo", indica el conjunto coruñés en su web.

El Deportivo le agradece "sinceramente al entrenador madrileño y a todo su cuerpo técnico la dedicación, el esfuerzo y la profesionalidad que han demostrado durante el tiempo que han dirigido a la primera plantilla deportivista".

El club gallego también ha anunciado que Cristóbal Parralo, entrenador del RC Deportivo Fabril, se hará cargo del equipo hasta final de temporada.

Mel asumió el banquillo del Deportivo la temporada pasada tras el despido de Gaizka Garitano y su inicio fue prometedor: empató con el Atlético de Madrid (1-1) en Riazor, ganó a domicilio (0-1) al Sporting, igualó con el Betis (1-1) y se impuso al Barcelona (2-1).

Después, se torció el panorama y solo ganó dos partidos más de los once últimos de la temporada: ante el Málaga (2-0) y frente a la UD Las Palmas (3-0) en la clausura del campeonato, ya con los dos equipos salvados.

Logró ese curso la permanencia del Deportivo en Primera y, con ella, su continuidad en el banquillo, al que había llegado avalado por el presidente de la entidad blanquiazul, Tino Fernández.

En pretemporada, el técnico pidió en varias ocasiones que el equipo reforzara la portería, pero el club no lo hizo y la dejó en manos de Rubén Martínez y el polaco Przemyslaw Tyton, dos guardametas que no convencían al madrileño.

Ese fue uno de los puntos de desencuentro con la dirección deportiva que encabeza Richard Barral, quien tuvo que precisar unas declaraciones del entrenador en los últimos días del mercado estival para dejarle claro que si venía un delantero de nivel el Deportivo no podría incorporar un portero.

Llegó Lucas Pérez para reforzar el ataque y el club se vio obligado a última hora a fichar a un guardameta de emergencia, el internacional rumano Costel Pantilimon, por suplir la baja de Rubén Martínez, que se dañó el pulgar de la mano derecha.

Los resultados del Deportivo siguieron la línea de la anterior temporada, con tres derrotas y un empate en los cuatro primeros compromisos.

Los coruñeses fueron capaces de superar al Alavés (1-0) en la quinta jornada, pero volvieron a fallar en el siguiente encuentro: la goleada que encajaron en el campo del Espanyol (4-1) estuvo a punto de costarle el puesto.

El Consejo de Administración reflexionó sobre su destitución y decidió, finalmente, darle un ultimátum: tenía que ganar al Getafe antes del segundo parón del campeonato.

Lo hizo, además con una remontada (2-1), y Mel siguió en el banquillo, pero ya sabiéndose cuestionado, como él mismo reconoció en sus comparecencias.

A la vuelta del paréntesis de LaLiga por los compromisos de las selecciones nacionales, el Deportivo sacó un empate (0-0) en Ipurua ante un rival directo y perdió en casa ante otro de esos conjuntos con los que luchará por la permanencia, el Girona (1-2).

Mel consideró injusto el resultado, que además estuvo marcado por la polémica arbitral, pero Riazor sacó algunos pañuelos, hubo cánticos y silbidos, y la directiva, que se reunió este martes, determinó su destitución.

El técnico, que ha dirigido al Deportivo en 24 ocasiones con un balance de 6 victorias, 7 empates y 11 derrotas, había citado a sus jugadores a las 18.00 horas en la ciudad deportiva de Abegondo, pero ese entrenamiento ya lo dirigirá su sustituto hasta final de temporada, Cristóbal Parralo.

El exjugador de Barcelona, Oviedo, Logroñés, Espanyol y PSG dirigió a equipos de Segunda B y solo tiene nueve encuentros a su espalda en el fútbol profesional, con el Girona en la categoría de plata en la temporada 2009-10.

Tras haber pasado unos años en el CF Damm, se hizo cargo del filial del Deportivo la temporada pasada, en la que logró el ascenso a Segunda B.

En el curso actual, Cristóbal mantiene al segundo equipo del Deportivo como líder de su grupo después de haber ganado ocho de los diez partidos que ha disputado, siete de ellos de manera consecutiva en las últimas jornadas.

Su debut al frente del primer equipo del Deportivo se producirá el próximo jueves en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante la UD Las Palmas en Riazor.