El debut de Cristóbal Parralo dejó una derrota histórica para el Deportivo

A Coruña, 27 oct (EFE).- El debut de Cristóbal Parralo como entrenador del Deportivo ha dejado una derrota histórica para el club coruñés, que ha encajado su mayor goleada como local en la Copa del Rey con el 1-4 que le endosó la UD Las Palmas este jueves, en el estadio de Riazor, en la ida de la eliminatoria de dieciseisavos de final.

Cristóbal Parralo, que se hizo cargo del equipo el martes después de la destitución de Pepe Mel y no ha tenido tiempo de imprimirle su sello, se estrenó con mal pie en un partido que los coruñeses perdían 0-2 antes del minuto 20 y en el que se quedaron con diez jugadores en el minuto 24 por la expulsión de Juanfran Moreno.

Los blanquiazules sacaron el orgullo tras el descanso, marcaron un gol y tuvieron ocasiones claras para anotar el del empate, pero no lo hicieron y en los últimos minutos Las Palmas dejó sentenciada la eliminatoria con dos tantos del argentino Calleri.

El Deportivo ya había encajado cuatro goles como local en la Copa del Rey, pero no con un resultado tan contundente como el que le infligió el equipo canario, y también había perdido por una diferencia de tres goles en casa, aunque nunca recibiendo cuatro o más tantos.

El anterior equipo que le ganó por tres goles en Riazor fue el Mirandés (0-3) en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey 2015-16.

El mismo resultado lo consiguió con anterioridad el Sevilla en las temporadas 2006-07 (ida de semifinales), 2008-09 (vuelta de octavos de final) y 2009-10 (ida de cuartos de final) y también el Racing de Santander (temporada 1973-74) y el Valencia (1942-43).

Hasta el 1-4 con la UD Las Palmas, al Deportivo solo le habían marcado cuatro tantos, pero con menor diferencia de goles en el resultado final, el Real Unión de Irún (1925-26), el Athletic de Bilbao (1932-33) y el Valencia (1943-44).