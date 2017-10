Cristóbal: "Veo a la gente implicada, con ganas de cambiar la dinámica"

Cristóbal Parralo, entrenador del Real Club Deportivo, ha afirmado este domingo que ve a los jugadores implicados y "con ganas de cambiar la dinámica" tras el 1-4 que encajaron en la Copa del Rey el pasado jueves ante el mismo rival al que se enfrentarán mañana en la décima jornada de LaLiga Santander, la Unión Deportiva Las Palmas.

"Estoy viendo que los jugadores están trabajando muy bien, veo a la gente implicada, con ganas de cambiar la dinámica y, a partir de ahí, al que no veamos implicado no jugará y jugará otro", ha advertido el preparador deportivista, que cogió las riendas del equipo el pasado martes tras la destitución de Pepe Mel.

El exjugador del Barcelona y el Espanyol, entre otros clubes, que debutará en un banquillo de Primera División, no ha dado pistas del once que alineará ante los canarios y ha dicho que "si hay cambios" será porque cree que pueden "aportar para competir de la mejor manera".

Además, ha señalado que estará "atento a las cargas" físicas de los jugadores por el esfuerzo que tuvieron que hacer ante Las Palmas al haberse quedado con diez en el minuto veinticuatro por expulsión de Juanfran Moreno.

"Quiero saber hasta dónde pueden competir los jugadores, tenemos una idea de juego, creo en ella y hay plantilla para desarrollarla", ha añadido.

Cristóbal ha indicado que en los últimos días han "trabajado sobre todo la organización y los errores" que cometió el equipo en Copa.

El técnico vio "cosas para ser optimistas" en ese partido y se quedó con la "casta" que percibió en la primera media hora de la segunda parte.

"Vi que los jugadores tiraron de coraje y eso tiene que ser sagrado, tenemos que salir al campo con una implicación total, hacer que la gente, como esa media hora, esté con el equipo y todos juntos salir adelante", ha declarado.

En lo negativo, ha dicho que "lo que más" le "preocupó fue la falta de contundencia en el último tercio del partido".

"No estuvimos muy bien organizados, fuimos muy blandos, no intensos ni agresivos y reculamos para atrás en vez de evitar que avance el jugador contrario", ha afirmado.

El técnico ha señalado que conversó con Juanfran sobre su expulsión ante Las Palmas al protestar la amarilla que acababa de ver por una falta en el medio del campo.

"Hemos hablado y es una situación en la que he vuelto a incidir porque no se puede volver a producir. No solo con Juanfran, sino con cualquiera, porque las paga el equipo, el club", ha sostenido.

El técnico también se ha referido al descarte del portero nigeriano Francis Uzoho, que ha regresado al filial tras haber disputado dos partidos en la máxima categoría del fútbol español con el anterior preparador deportivista. "Primero hay que confiar en la gente del primer equipo, ver si son capaces de dar lo que yo busco y, a partir de ahí, tomaremos decisiones", ha dicho Cristóbal, que sí cuenta con el centrocampista del filial Edu Expósito.