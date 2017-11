El Atlético, contra la crisis frente al Deportivo

A Coruña/Madrid, 3 nov (EFE).- El Atlético de Madrid, con sólo una victoria en sus últimos ocho partidos oficiales, competirá este sábado contra la crisis, las bajas y el Deportivo de La Coruña en el estadio de Riazor, escenario de un partido clave para el conjunto rojiblanco, necesitado de una reacción inmediata también en la Liga.

Al borde de la eliminación en la Liga de Campeones, con otro decepcionante empate el pasado martes con el Qarabag, y alejado en ocho puntos de la cima de la clasificación en el torneo nacional, el equipo madrileño se enfrenta a un momento comprometido; el peor inicio tanto en triunfos como en goles de la era Diego Simeone.

Sólo ha ganado uno de sus ocho encuentros desde la derrota contra el Chelsea (1-2) en la Liga de Campeones y, aunque no ha vuelto a perder ningún duelo -sólo ha caído en ese partido en sus últimos 19-, se ha estancado casi siempre en los empates, ya seis en los siete partidos más recientes, de los que sólo venció en Vigo (0-1).

También ha tenido efecto en la Liga, en la que está invicto, pero en la que sólo salió vencedor en una de las últimas cuatro jornadas, y en la seguridad de un grupo aún sin la regularidad que se había marcado como reto desde el inicio de este curso, alertado de que ya le pasó factura hace un año, en noviembre y diciembre de 2016.

Necesita una victoria contra las dudas, cada vez más potentes en torno al equipo y en cada uno de los aspectos del juego. Desde la defensa, con siete de sus goles en contra de cabeza, los dos últimos con el añadido de que han sido de remates directos de córner, hasta el ataque, con doce tantos menos a estas alturas que hace un curso.

Contra todo eso compite este sábado frente al Deportivo, con el que no ha perdido en sus últimos once choques, y en Riazor, donde, en cambio, solventó sus dos últimas visitas con empate, el resultado más recurrente esta campaña para el equipo rojiblanco, ya por los quince duelos esta temporada, de los que nueve acabaron en tablas.

El entrenador argentino Diego Simeone, cuyo equipo sólo ha sufrido una derrota en sus últimos 24 partidos de visitante, retocará su alineación, repetida con el Villarreal y el Qarabag. En sus tres duelos más recientes, ha empleado en el once a sólo doce jugadores, entre ellos Filipe Luis, baja ahora para La Coruña.

El lateral brasileño, con una elongación, se suma a Koke Resurrección, fuera por sexto duelo consecutivo por un edema muscular, y a Yannick Carrasco, ausente en los cinco choques más recientes por una tendinopatía rotuliana, en la lista de bajas del Atlético, sin tres jugadores indiscutibles en el once titular.

En él se prevé algún cambio en Riazor. Uno seguro por lesión, con la entrada de Lucas Hernández en el lateral zurdo por Filipe Luis, y alguno más, posible, en otras posiciones ante la acumulación de dos encuentros entre el sábado y el martes pasado. Por ahí podría haber descanso para Juanfran Torres o Diego Godín en la defensa.

La alternativa a ambos es José María Giménez, en una línea en la que Stefan Savic parece fijo en el centro de la zaga en Riazor, al igual que Saúl Ñíguez, Gabi Fernández y Ángel Correa en el medio campo, con Thomas Partey o Nico Gaitán para el otro puesto, con más posibilidades en principio para el primero que para el segundo.

En la delantera estará Antoine Griezmann, con la mitad de goles este curso, tres, que en los dos anteriores a estas alturas, con seis, y autor de cuatro tantos en sus últimas cuatro visitas a Riazor. Su compañero en el ataque saldrá entre Fernando Torres o Kevin Gameiro, el elegido para ese puesto los últimos cuatro duelos.

Enfrente estará el Deportivo, con nuevos bríos gracias al triunfo (1-3) ante la UD Las Palmas el pasado lunes en el debut de Cristóbal Parralo como técnico en LaLiga Santander.

Los coruñeses han conseguido coger oxígeno y ánimo con los tres puntos que sumaron en su visita al Estadio de Gran Canaria, donde fueron capaces de remontar el tanto tempranero de los insulares y dejaron algunas pinceladas del equipo que quiere construir Cristóbal tras la destitución de Pepe Mel hace poco más de una semana.

El técnico, que había debutado en Copa del Rey con una goleada en contra ante los canarios en Riazor (1-4), está intentando imprimir su sello, tal y como hizo con el filial blanquiazul, al que sacó en un año de la Tercera División y dejó como líder del grupo I de Segunda B cuando tomó el relevo de Mel.

Aunque el equipo sigue teniendo mucho que mejorar, especialmente en labores defensivas, Cristóbal ha conseguido contrarrestar ese déficit en campo propio con mayor amplitud a partir de tres cuartos de ataque gracias a la aportación de los extremos.

Los once jugadores que se enfrentaron a la UD Las Palmas podrían tener continuidad en los planes de Cristóbal ante el Atlético de Madrid a pesar de las dudas que sigue generando el equipo en la retaguardia, empezando por el portero.

Una de las incógnitas está en el centro del campo, con la posibilidad de que entre en el once el coruñés Pedro Mosquera en detrimento del brasileño Guilherme dos Santos.

El técnico afrontará el encuentro con las bajas por lesión del portero Rubén Martínez, con una lesión en el pulgar de la mano derecha; el extremo Carles Gil, que fue intervenido de una pubalgia en septiembre, y el exrojiblanco Adrián López, que no podrá enfrentarse al Atlético por una lesión de hombro.

- Alineaciones probables:

Deportivo de La Coruña: Pantilimon; Juanfran, Schär, Sidnei, Luisinho; Guilherme, Borges; Fede Cartabia, Fede Valverde, Bakkali; y Lucas Pérez.

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran o Giménez, Savic, Godín o Giménez, Lucas; Correa, Gabi, Thomas, Saúl; Griezmann y Torres o Gameiro.

Árbitro: Álvarez Izquierdo (C. Catalán).

Estadio: Abanca Riazor

Hora: 16.15 horas

---------------------------------------------------------------

Puestos: Deportivo (16º 10 puntos); Atlético (4º 20 puntos).

La clave: El Deportivo intentará aprovechar la ansiedad y el desgaste del Atlético de Madrid tras su empate ante el Qarabag en la Liga de Campeones para llegar al tercer parón del campeonato en una situación relativamente tranquila.

El dato: El Deportivo acumula once partidos sin ganar al Atlético de Madrid, desde el 2-1 que le infligió como local el 21 de noviembre de 2009 con una remontada que completó a última hora con un gol de penalti del mexicano Andrés Guardado, ahora en las filas del Betis. Desde entonces, el Atlético ha logrado ocho victorias y solo ha cedido tres empates ante el Deportivo.

La frase: Borges: "Nos sentimos muy bien, pero sin caer en euforias, por supuesto. La victoria ante Las Palmas nos da mucha moral".

El entorno: El Deportivo regresa a su campo, del que fue despedido con silbidos y críticas en su anterior compromiso como local, frente a la UD Las Palmas en la Copa del Rey (1-4) el jueves de la semana pasada.