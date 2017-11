Valle, extremo del Deportivo, considera que la cita ante el Sevilla será "muy, muy difícil"

Borja Valle intuye que su "situación" no variará "mucho" tras el doblete en Copa

Borja Valle, extremo del RC Deportivo, ha asegurado este jueves que intuye que su "situación" en el equipo no variará "mucho" a pesar de haber visto dos veces portería en el partido de Copa del Rey ante la UD Las Palmas (2-3) en el Estadio de Gran Canaria, un resultado que no sirvió a los blanquiazules para remontar el 1-4 de la ida.

El jugador berciano admitió en rueda de prensa que "a nivel personal" los dos tantos suponen "una inyección de moral y autoestima" y le dan "mucha fuerza para seguir luchando y hacer las cosas bien", aunque entiende que no cambiará el rol secundario que está teniendo en el equipo.

"No creo que varíe mucho mi situación. No pienso que tenga que jugar más o menos, es la elección del entrenador y no podemos hacer nada aparte de trabajar e intentar hacerlo lo mejor posible para que cuente con nosotros", sostuvo.

Gracias a sus goles y al primero del partido, obra de Çolak, el Deportivo llegó a ponerse 1-3 en el marcador y estar a un gol de forzar la prórroga en Canarias.

"El único pero en el partido es que lo tuvimos en nuestra mano, que hicimos las cosas muy bien, pero al final el marcador era muy dispar", comentó en referencia al choque de ida.

Con todo, el resultado final en el partido de vuelta "refuerza mucho" a los blanquiazules y les "da alas" para afrontar el partido del sábado ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, un encuentro que Valle consideró "muy, muy difícil".

"Ya de por sí es un equipo muy complicado, un estadio muy difícil y, con la dinámica que llevan, más todavía, pero tenemos que pensar en nosotros mismos, en hacer nuestro fútbol. Yo estoy convencido de que podemos ganar a cualquiera haciendo las cosas bien", expuso.

El centrocampista deseó que el entrenador del Sevilla, el argentino Eduardo 'Toto' Berizzo, supere pronto el adenocarcinoma de próstata del que fue intervenido el martes. "El mundo del fútbol le apoya, le da mucho ánimo y cuanto antes esté en el terreno de juego ayudando y dirigiendo a su equipo será una buena señal para todos", comentó.

Respecto a si se plantea salir del equipo en el mercado invernal ante la falta de oportunidades, señaló que es "pronto todavía" para pensar en eso. "Es cierto que mi situación hasta ahora es un poco delicada, en segundo plano, pero esto puede cambiar de un día para otro. Ahora mismo estoy muy contento, feliz e ilusionado con seguir y aportar lo máximo posible", declaró.

Valle, quien dijo que no piensa "por ahora en otra cosa que no sea el Deportivo", valoró también el rifirrafe que protagonizaron el lunes sus compañeros Florin Andone y Alejandro Arribas en el entrenamiento del equipo. "Somos un grupo de veintitantos tíos, cada uno de un padre y una madre, con una forma de pensar diferente, y al final estos roces suelen pasar en todos los equipos. Las decisiones las toma el club, el entrenador, y ahí no nos podemos meter. Es cierto que cuanto antes estén con nosotros y más normalidad haya, mucho mejor para el grupo, para el deportivismo, para todos", zanjó.