Schär: "Es el partido más importante del año para afición, pensamos en ganar"

La Coruña, 20 dic (EFE).- El internacional suizo Fabian Schär, central del Deportivo, ha afirmado que el partido de este sábado ante el Celta de Vigo es "el más importante del año" para sus aficionados y que los jugadores del equipo coruñés sólo piensan en "ganarlo".

"Es el partido más importante del año para nuestra afición y para ir contentos a las vacaciones vamos a hacer todo lo posible para ganar. Tenemos noventa minutos para dar todo por el equipo y estoy seguro de que todos los jugadores estamos preparados para ganar y solo pensamos en conseguir los tres puntos", comentó en rueda de prensa.

Schär, que recibió el premio Estrella Galicia al mejor jugador del Deportivo en noviembre, reconoció que el Celta "es muy buen equipo y practica buen fútbol", como el que le llevó a empatar con el Barcelona en el Camp Nou (2-2) "en un partido fantástico".

De Iago Aspas, referente para el conjunto vigués, dijo que es "un jugador importante, goleador", pero precisó que el Celta "en general tiene buen equipo".

"Nosotros jugamos en casa y tenemos que ganar. Si jugamos como los últimos partidos en Riazor tenemos nuestras opciones de ganar", advirtió.

Schär, que afronta su primer derbi gallego, dijo que este tipo de partidos que disputó en Suiza y Alemania "son especiales" y a él le "gustan".

Por otra parte, restó trascendencia al codazo que recibió por parte del uruguayo Luis Suárez en el encuentro del pasado domingo ante el Barcelona en el Camp Nou, donde él vio amarilla por una falta y el jugador azulgrana se quedó sin amonestación.

"Fue una falta que me hizo y en el partido ni siquiera me di cuenta de lo aparatoso que era. (Suárez) es un jugador que hace todo para ganar, que lo da todo y para mí está OK", apuntó.