Andone: "Ha quedado claro que voy a seguir en el Deportivo"

El internacional rumano Florin Andone, delantero del Deportivo, ha explicado este jueves que a pesar de las ofertas que ha recibido, primero en verano y ahora en el mercado invernal, una conversación con el presidente del equipo, Tino Fernández, le ha servido para dejar "claro" que va a "seguir" vistiendo la camiseta blanquiazul.

Andone, que ha tenido un rol secundario esta temporada, afirmó en rueda de prensa que tenía "ofertas hasta hace tres o cuatro días" pero el dirigente se mostró reacio respecto a su "salida", algo que entiende y respeta porque él tampoco quiso "salir", sino "jugar" en el Deportivo, un propósito que tiene en lo que queda de temporada.

"Pero si un jugador no juega es imposible ser feliz, da igual el equipo, aunque sea el Madrid o el Barça. Si no juegas, es imposible estar feliz. Estar todos los días en el banquillo no me calienta para nada, yo quiero jugar. La gente tiene esa ilusión y ganas de jugar, sentirse vivo y yo estaba pasando por una etapa en que no tenía minutos, no contaba y te hace pensar", agregó.

"Ha quedado claro que voy a seguir aquí. Hemos estado hablando con Tino también y no hay ninguna duda: yo quiero estar y él quiere que esté aquí y ojalá sean muchos años", añadió el delantero, quien insistió que "no hay ninguna opción de que salga" del equipo este mes.

Andone admitió que esperaba un papel más protagonista esta temporada después de haber sido el máximo goleador del Deportivo el curso pasado y de que el club hubiera desestimado ofertas importantes por él.

"Está claro que no me esperaba nunca estar en la situación que estaba o que estoy porque no sé lo que piensa el entrenador, pero después de las ofertas de verano, equipos que ofrecían muchísimos millones de euros y contratos muy buenos, no contaba con no jugar, sino con tener la misma participación del año pasado, porque en mi mente estaba mejorar", señaló.

Además, afirmó que le "gustaría estar muchos años" en el Deportivo, con el que firmó un contrato de cinco campañas la temporada pasada.

"Me quedan tres y medio y, si mañana el Dépor me quiere renovar, renovaría para seis o siete más. Lo único que quiero es jugar y sentirme realizado. Tengo 24 años y no quiero estar sin jugar. Lo único que quiero es contar, sentirme realizado. Estas semanas que he jugado un poco más parece que vuelve a salir el sol y que es todo mucho más simple y fácil", sostuvo.

Andone reconoció que no lo ha "pasado bien" esta temporada, en la que no había sido titular con el actual entrenador Cristóbal Parralo, hasta el pasado fin de semana ante el Villarreal, partido en el que vio portería.

"Bien no lo he pasado porque eran muchas semanas sin jugar de inicio, pero por todo pasa un jugador en la vida. O eres Messi o un iluminado de estos o te toca estar de vez en cuando en estas situaciones. Llevaba tiempo sin estar en una situación así pero me ha tocado este año. Al final, pasar por estas situaciones te hace mejorar, ser un jugador más completo", opinó.