Çolak asegura que fue expulsado por malentendido y que dará el máximo

A Coruña, 24 ene (EFE).- El centrocampista turco del RC Deportivo Emre Çolak ha asegurado que el motivo que le llevó a ser expulsado por su entrenador, Cristóbal Parralo, en el entrenamiento del martes y a trabajar este miércoles fuera del grupo ha sido "un malentendido" y al mismo tiempo ha prometido que "dará el máximo" por el club.

El día después de que Cristóbal le conminara a enfilar el camino al vestuario de la ciudad deportiva de Abegondo antes de tiempo, Çolak dio explicaciones en la red social Instagram.

El centrocampista turco ha dado la misma versión que, según el capitán, Pedro Mosquera, había ofrecido horas antes a sus compañeros en el vestuario.

"Después de lo que pasó el otro día en el entrenamiento, pienso que la situación necesita una explicación", apunta el jugador del Deportivo.

"En el entrenamiento -prosigue- por el problema de lengua no he entendido bien la sesión y con el enfado he tirado el balón. Eso no era un acto para nadie. Era un acto solo por un enfado conmigo mismo".

"El entrenador me dijo: '¿tienes algún problema? Si no quieres entrenar te puedes ir'. Aunque he dicho 'no tengo problema', fue un malentendido. No pasó nada más que eso. Hoy, entrenar al margen del equipo fue decisión del entrenador", justifica Çolak.

El centrocampista promete a sus seguidores que "no tengan duda" de que va a "dar el máximo al equipo como siempre hasta el día" que se "vaya" del Deportivo.

El futbolista turco fue expulsado del entrenamiento del martes por su actitud en uno de los ejercicios de la práctica, en el que envió de malas maneras el balón del tercer al segundo campo de la ciudad deportiva tras haberse molestado por una falta previa.

El día después de su expulsión, el jugador trabajó al margen de sus compañeros, por lo que todo apunta a que no entrará en los planes del técnico para el partido del sábado ante el Levante, que ha sido calificado de final por los jugadores del Deportivo.