Los jugadores del Dépor se conjuran y Çolak les dice que lo suyo fue un malentendido

A Coruña, 24 ene (EFE).- El capitán del Deportivo, Pedro Mosquera, ha asegurado este miércoles que los jugadores se han conjurado para sacar adelante al equipo y ha revelado que el turco Emre Çolak les ha comunicado a sus compañeros que lo que motivó su expulsión del entrenamiento del martes fue "un malentendido".

Los integrantes de la plantilla, sin el cuerpo técnico ni miembros del Consejo de Administración, se reunieron en el vestuario de la ciudad deportiva de Abegondo antes del entrenamiento para concienciarse de la trascendencia que tiene el partido del sábado ante el Levante.

Tras el entrenamiento ha comparecido ante los medios de comunicación Pedro Mosquera, que se ha referido a ese encuentro en el interior de las instalaciones de 'El Mundo del Fútbol'.

"Es la segunda vez a lo largo del año que la hacemos, la primera fue hace tiempo y el equipo pegó un cambio, empezamos a ganar partidos en casa, y esta vez creemos que es un buen momento para poner las cosas claras. Esta es una semana crucial, vital para nosotros", comentó el primer capitán.

En la rueda de prensa explicó que el incidente del martes con Çolak, que fue expulsado del entrenamiento por su entrenador, Cristóbal Parralo, por tirar de malas formas el balón en la sesión de trabajo, le cogió en "el vestuario" y no lo vio, si bien abogó por "respetar las decisiones del entrenador".

Mosquera reveló que el entrenador no consensuó la decisión de apartar al turco con la plantilla ("no nos ha dicho nada") y, cuestionado sobre si todos los integrantes de la plantilla han respaldado esa decisión, matizó que no ha "hablado con cada uno del vestuario", e insistió en el respeto al técnico, que este miércoles determinó que el turco se ejercitara fuera del grupo.

"Nosotros no sabemos lo que va a pasar (con Çolak a partir de ahora), son cosas que decide el entrenador y las vamos a respetar. Lo que hemos hablado hoy es que no pueden volver a ocurrir este tipo de cosas, y centrarnos en el sábado y sacar los tres puntos como sea. Creo que la gente lo ha entendido bien", opinó.

Mosquera indicó que lo que Çolak les comentó a sus compañeros es que lo que sucedió en el entrenamiento "fue un malentendido" y que "acata lo que diga el entrenador".

"En la charla lo ha aceptado y se lo ha tomado bien. Por el idioma hay que explicárselo más pero creo que lo ha entendido perfectamente", declaró el centrocampista, quien precisó posteriormente que en esa respuesta no se estaba refiriendo concretamente a la expulsión.

Además, abundó en que la reunión no fue tanto por el tema Çolak, que consideró "una acción puntual del entrenamiento", sino por "las circunstancias del partido" que tiene por delante el Deportivo.

"Hemos puesto las cosas claras y según lo que me cuentan (porque él trabajó en el gimnasio por lesión) el equipo ha entrenado muy bien", señaló el primer capitán del Deportivo.

"Hemos hablado todos y la actitud ha sido predisposición para ayudar y este fin de semana se va a ver un Dépor que vaya a por los tres puntos", zanjó sobre la cumbre en el vestuario.