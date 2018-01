Schär: "Tenemos calidad para salir de abajo, pero falta confianza"

A Coruña, 31 ene (EFE).- El internacional suizo Fabian Schär, central del RC Deportivo, ha asegurado que el equipo tiene "calidad" para abandonar las posiciones de descenso en las que se encuentra, pero que le está faltando "confianza".

"Somos un equipo, una familia y tenemos muy claro el objetivo. En mi opinión, tenemos calidad para salir de ahí abajo y cambiar la situación, pero falta confianza. Ahora tenemos que estar juntos y empezar a sumar puntos", comentó en rueda de prensa.

El defensa explicó que al Deportivo le resultó "difícil de aceptar" el empate (2-2) del pasado sábado ante el Levante, en un partido que ganaba 2-0 a falta de diez minutos, y en el que jugó con en inferioridad desde el minuto 34 por la expulsión de Celso Borges.

"Hicimos un buen partido con uno menos y solo nos llevamos un punto, pero estamos concentrados en la Real Sociedad", declaró el futbolista.

Asimismo, admitió "errores" ante el Levante, aunque "también" falta de "suerte", como en el 2-1, en el que él mismo ayuda a Ivi a batir a Rubén Martínez al tocar el balón lo suficiente como para que el portero no lo despejara.

El Deportivo se ha hecho experto en resucitar a equipos en problemas, y la Real Sociedad, a la que visitará el viernes, afronta una mala dinámica de resultados a la que Schär espera dar continuidad.

"No vamos para ayudar a otros rivales. Queremos ganar. Claro que no estamos en nuestro mejor momento, pero estamos haciendo todo en los entrenamientos y en los partidos. No tenemos muchos puntos, pero seguiremos haciendo todo lo posible para ganar", dijo.

Del conjunto vasco dijo que "es un buen equipo, con buenos jugadores", a pesar de que, como el Deportivo, no se encuentran en su "mejor momento".

"Juegan bien al fútbol, atacan muy bien, crean muchas ocasiones y son peligrosos. Tenemos que estar preparados", advirtió.

En Anoeta podría debutar como deportivista el danés Michael Krohn-Dehli, que, en opinión del internacional suizo, aporta "más calidad al centro del campo" del conjunto gallego.