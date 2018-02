Fernández hace una "valoración global positiva" del mercado y ve mejoría

A Coruña, 1 feb (EFE).- El presidente del Deportivo, Tino Fernández, ha hecho hoy una "valoración global positiva" de los movimientos del equipo en el mercado invernal a pesar de las críticas suscitadas en la afición blanquiazul de que el club no haya reforzado con un jugador de corte defensivo el centro del campo, una operación en la que trabajó sin éxito.

"La valoración global es positiva. Seguro que podíamos haber hecho más cosas, hemos intentado alguna más, pero creo que hemos mejorado el nivel de la plantilla y el equipo que tenemos con estas incorporaciones respecto a las salidas que ha habido y en ese sentido es para estar satisfechos", comentó en una conferencia de prensa.

El dirigente admitió haber buscado "la incorporación de otro jugador", el centrocampista defensivo, pero no se ha dado la "intersección" de que hubiera disponibilidad económica, la disposición del jugador a salir del club en que estaba y un informe técnico favorable.

"Seguimos pensando que tenemos una buena plantilla. Hemos hecho pequeños ajustes en la medida de las posibilidades que ofrece este mercado y creo que lo hemos conseguido. Han venido tres jugadores que hemos valorado muy bien por qué incorporarlos y estamos tremendamente satisfechos", insistió.

Fernández aseguró que el Deportivo no ha querido "fichar por fichar" sino incorporar jugadores que "sean trascendentes en el devenir inmediato".

Destacó de Eneko Bóveda y de Krohn-Dehli su "capacidad deportiva conocida por todos" y que pueden "aportar al grupo madurez", e incluso les consideró "dos de los fichajes más interesantes que se han producido en el mercado de invierno" en el fútbol español.

Sobre el portero Maksym Koval, que no reúne esas condiciones, aclaró que el Deportivo fue "al mercado español" pero no hubo "movimientos".

"De todas las propuestas de porteros internacionales, incluso de suplentes de equipos de Champions de Italia y la Premier, nuestros técnicos, incluido el de porteros, nos pusieron como valor diferencial y gran apuesta Maksym Koval. Es lo que hicimos", comentó.

El presidente admitió que el Deportivo rescindió el contrato de Bruno Gama para tener la opción de incorporar un jugador en paro, siempre que sea "algo interesante, que pueda ser relevante por el grupo".

"No tiene sentido traer alguien que no entre en las convocatorias porque es un elemento más de toxicidad. Tiene que aportar y sumar y tenemos que estar convencidos cuerpo técnico y club de que eso puede pasar y que esos jugadores pueden ser relevantes. Con los que han venido lo pensamos, luego veremos cuál es la realidad", matizó.

Respecto a la situación en que se encuentra el equipo, en posiciones de descenso, indicó que no era "la aspiración" estar en circunstancias tan comprometidas e hizo algo de autocrítica: "Yo y el Consejo somos responsables máximos de lo que funciona y no funciona, no escurrimos el bulto".

"Es obvio que algo no hemos hecho bien. Nuestra obligación es hacernos preguntas porque no hemos crecido, pero los ajustes en este mercado los considero positivos. No hemos tenido ninguna salida no deseada y lo hemos complementado con operaciones que creemos interesantes, así que creo que hemos avanzado", sostuvo.

Dijo que entendía, además, la "desilusión" de la afición, a la que le mandó un mensaje de "confianza" porque consideró que la situación es "subsanable".

Preguntado por los fichajes de sus rivales en la lucha por la permanencia, dijo que, mirando a temporadas anteriores, "los equipos que hicieron más cambios" en el mercado invernal "suelen ser los que descendieron" con excepciones como la del Leganés el curso pasado, que "no es lo habitual".

Observó que hay una plantilla "sana, trabajando bien", aunque admitió "preocupación" por la situación en la que se encuentra el equipo pero dijo estar "convencido" de que progresará porque el grupo no está "roto ni mucho menos".

Además, negó haber recibido una oferta de doce millones del Brighton por Andone, algo que reveló el ex máximo accionista del Córdoba, Carlos González, antes de vender el club andaluz, que mantiene el 30 % del jugador deportivista.

"Nuestra estrategia es que pasase lo que pasó. Teníamos una estrategia para que Andone se quedase y se quedó. Es lo que queríamos conseguir. Nuestro plan es que se quede más años en el Deportivo, que sea un jugador importante como ahora. Al Brighton le atendimos porque un día se presentaron aquí y era un tema de cortesía, no era nuestra intención vender", dijo.

Por otra parte, aseguró que "pase lo que pase" este viernes en el partido con la Real Sociedad, el club no se ha "planteado otra cosa" que no sea que Cristóbal Parralo "siga en el banquillo".