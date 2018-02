Lendoiro aboga por la "máxima unión" en el Dépor y por elecciones en junio

El expresidente del RC Deportivo, Augusto César Lendoiro, ha abogado por la celebración de elecciones a la presidencia del club en junio y ha pedido al deportivismo la "máxima unión" en un momento en el que el equipo está en descenso y una parte de la afición ha criticado a los jugadores y mostrado su desacuerdo con la gestión de la directiva.

Lendoiro aborda en un comunicado remitido a Efe "la muy compleja situación que está viviendo el Deportivo" y que, sostiene, le obliga a "romper el silencio" que ha mantenido "estos años respecto a los asuntos deportivos y sociales propios de la entidad".

El exdirigente pide en su texto "dos favores, con el ferviente deseo" de que le "sean concedidos, porque es difícil que se acepte el uno sin el otro".

El primero, a "todos los deportivistas" y el segundo, al presidente que le sustituyó en el cargo en enero de 2014 tras 25 años de mandato, Tino Fernández.

"A todos los seguidores blanquiazules les pido que abandonemos las diferencias que podamos tener en estos momentos. Debemos mostrar la unión máxima y apoyar sin fisuras al nuevo entrenador Clarence Seedorf. Nos estamos jugando el ser o no ser. Ni más ni menos que un puesto en la denominada 'Mejor Liga del Mundo'", argumenta.

Añade que el deportivismo no puede permitirse "el lujo de una división" que le "puede llevar al descenso de categoría y la consiguiente pérdida del 75 por ciento del presupuesto por los derechos de televisión".

"Siempre he dicho, y no voy a cambiar mi opinión por no ser ahora el presidente, que solo una cosa es necesaria en el fútbol español: que el club esté en Primera", sostiene.

Insiste en que "fuera de las diferencias existentes, que seguro que son muchas e importantes", el Deportivo no puede "dar esa ventaja a los pocos rivales que también luchan por mantener la categoría".

"Nosotros no somos muchos y en lo básico no podemos estar divididos. Es por ello que ofrezco, una vez más, mi experiencia al servicio del club y de esta directiva. Debemos aparcar unos meses todos aquellos temas que nos separan", expone.

Lendoiro "enlaza" esa petición de unidad con una "solicitud al presidente Fernández", al que solicita que "adelante la convocatoria de elecciones nada más finalizar la Liga y celebrarlas en el transcurso del mes de junio".

"Sería el plazo mínimo necesario para tomar decisiones importantes para la próxima temporada", comenta el expresidente del Deportivo, club que tendrá que, como muy tarde, tendrá que celebrar elecciones en 2019, cuando se cumplan cinco años del mandato de Tino Fernández.

Abunda Lendoiro en que la celebración de una Asamblea para elegir los miembros del Consejo de Administración, será "el momento en que todos los 'presidenciables' planteen sus propuestas a accionistas, abonados y demás seguidores".

"Una vez finalizada la temporada se puede hablar sin riesgos deportivos de los futuribles que cada candidatura presenta para la dirección deportiva, entrenador, jugadores, amén de otros temas trascendentes como organigrama de la cantera, Ciudad Deportiva, ofertas sociales o grupo de empresas del club", arguye.

El expresidente, que en los anteriores comicios retiró su candidatura semanas antes de la celebración de la asamblea, asegura que aquellas elecciones "fueron una locura" y añade que el Deportivo no debe "volver a incurrir en el mismo error de celebrarlas en plena temporada".

"No nos olvidemos de que aquello puso en serio peligro el ascenso y generó una división del deportivismo que, unido a la actuación institucional en el asesinato de Jimmy, ha llevado a la ruptura social de la actualidad", señala.

Lendoiro cierra su comunicado "con la seguridad en que la unión y la sensatez imperen" y lleven en "volandas a mantener al Dépor en el lugar que le corresponde tanto en la esfera deportiva como en la social".