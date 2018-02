Seedorf: "Me he dado cuenta que he hecho una buena cosa al aceptar al Dépor"

A Coruña, 7 feb (EFE).- El nuevo entrenador del Deportivo, Clarence Seedorf, ha afirmado que las primeras horas en el club coruñés le han servido para darse cuenta de que ha acertado con su llegada al equipo, con el que se ha comprometido hasta final de temporada con el objetivo de lograr la permanencia.

"En estos primeros días en el club me he dado cuenta de que he hecho una buena cosa al aceptar entrenar al Dépor", comentó en una entrevista al programa El Larguero de la Cadena Ser.

"Ya son años entrenando, aunque no España. Es un club con mucha historia y al que siempre le he tenido simpatía, las conversaciones con el club me han convencido de que es un proyecto interesante", apuntó el exjugador de equipos como Real Madrid y Milan.

Seedorf defendió el "buen trabajo" que ha hecho en los banquillos del Milan y del Shenzhen de la Segunda división china.