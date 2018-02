Seedorf: "Zidane tampoco tenía experiencia y ganó 2 Champions"

Anoche Clarence Seedorf habló para los micrófonos de la Cadena Cope. Allí analizó su primer día a las órdenes del conjunto coruñés y habló sobre sus metodos, su visión y su poca experiencia.

Seedorf no dio muchas pistas sobre su forma de jugar "Como entrenador tienes que mirar a los jugadores, sacar lo mejor de cada uno, no quiero hablar de como soy, con los hechos y con el tiempo se verá. Tengo claro como quiero jugar, pero no conozco todavía las características de este grupo. Hoy tuvimos un buen entrenamiento con buena intensidad, creo que la situación mejorará"

Cuando le preguntaron sobre su conocimiento de LaLiga, el holandés dejó claro que es un gran aficionado al fútbol: "Siempre veo partidos de fútbol europeo, Inglaterra, Italia, España... aunque en los últimos meses he mirado más España y también partidos del Deportivo. He visto unos 10 partidos del Dépor, donde he analizado la situación del equipo, pero no conozco personalmente los jugadores todavía y eso es importante.

Sobre su primer día y el objetivo de la salvación dijo: Hoy comimos juntos e hicimos dos entrenamientos porque tenemos poco tiempo para conocernos. Es importante estar juntos para poder salir de esta situación. Fue un gran día y a los chicos les gustó. Yo no quiero hablar de salvación, aún tenemos 16 partidos por delante, hay que ser positivos y creer en la calidad de los jugadores de este grupo. Cuando ellos se lo crean van a conseguir mejores resultados.

Por último habló de su poca experiencia poniendo como ejemplo el caso de Zidane: "Yo entiendo a la gente que dice que no tengo tanta experiencia, como por ejemplo la que tiene Capello, pero tener mucha experiencia tampoco te garantiza resultados. Zidane sin experiencia ganó dos Champions y Benítez que tiene experiencia y ganó la Champions no consiguió nada en el Madrid"