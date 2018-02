'Lucas Pérez ya no vive aquí, gilipollas'

Corren tiempos revueltos en el Deportivo, rival del Betis la próxima jornada. Esta semana anunciaba su segundo cambio de entrenador esta temporada y la llegada de Seedorf en sustitución de Cristóbal Parralo.



Algunos aficionados señalan a la plantilla y desde La Coruña llegaba una de las imágenes curiosas de la jornada. Un periodista de Cope compartía en Twitter una imagen en la que aparecía una pintada contra Lucas Pérez en una zona en la que antes vivía el jugador del Deportivo. Junto a la pintada, un cartel de un vecino: "Lucas ya no vive aquí, gilipollas'.



En rueda de prensa, Adrián se ha referido a esto: "Lo de Lucas no creo que quien lo haya hecho quiera que nos vayan las cosas muy bien. La gente está enfadada, pero la gente del Dépor quiere que las cosas le vayan bien. Imagino que los de las pintadas han sido uno o dos personajes y no quiero darle mucha importancia", declaró.