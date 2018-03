Andone: "Tienen que salir los hombres de verdad, los que los tienen grandes"

El internacional rumano Florin Andone, delantero del Deportivo, ha explicado que para solventar la situación en que se encuentra el equipo coruñés, en posiciones de descenso a Segunda División, "tienen que salir los hombres de verdad, los que los tienen grandes".

Preguntado en rueda de prensa por la presión que tienen los jugadores, admitió que "no es fácil jugar en esta situación", en la que el equipo necesita que los jugadores de ataque, posición que él ocupa, "marquen la diferencia en busca de esos goles que den un plus".

"Cada partido tenemos que ganarlo sí o sí, tenemos que marcar sí o sí y sales con ese plus de nerviosismo, pero es fútbol y tienen que jugar los hombres de verdad, los que los tienen grandes nos tienen que sacar adelante. Es así. Y el que no pueda con la presión, que no juegue", sostuvo.

Andone se mostró convencido de que el Deportivo "pronto" va a "ganar y salir" de la zona de descenso con la "entrega" y "sacrificio" que han puesto los jugadores en el césped ante el Eibar (1-1).

Abogó por "valorar" ese "punto conseguido" contra el Eibar el pasado sábado en el estadio Abanca-Riazor por las "circunstancias" que acompañaron el encuentro, en el que se adelantaron los visitantes y los coruñeses jugaron con diez desde el minuto 39.

"Habría sido muy diferente si hubiéramos aprovechado las ocasiones que tuvimos al principio Lucas y yo, pero no fue así", comentó.

Andone y Lucas fallaron dos mano a mano con el portero del Eibar antes de que el equipo visitante aprovechara su primer acercamiento serio para adelantarse en el marcador.

"Luego nos quedamos con uno menos y el Eibar es un equipo con mucho oficio, pero hasta la expulsión fuimos muy superiores, se notaron las ganas de ganar, sabíamos lo que había que hacer y al final doy por bueno el punto", apuntó.

Sobre la falta de gol del equipo, que batió el récord de minutos sin ver puerta en la historia del club en Primera División, cerca de 530, con un autogol del portero del Eibar, dijo que el balón "no quiere entrar".

"Cuando las cosas no salen y empieza la presión, el runrún, no es fácil estar ahí abajo. Aunque parezca mentira, somos personas y esos sentimientos los llevamos dentro. El otro día deseábamos ganar, ir a por todas, pero cuando parece que las cosas no te salen, da la sensación de que todo va a peor. Pero tranquilidad, quedan once partidos", advirtió.

El Deportivo lleva doce partidos sin ganar, pero se mantiene cerca de la permanencia porque sus rivales directos también están atascados.

"Nosotros sinceramente tenemos que pensar en nosotros mismos. Si los rivales nos ayudan, mejor. Yo quiero que Las Palmas, Levante y Málaga pierdan todos los partidos que les quedan, pero la responsabilidad que tenemos nosotros es el Deportivo, tenemos que mirar por hacer más puntos que los rivales para salir de ahí, aunque por mí que no puntúen más en ningún partido. No va a ser así, entonces tenemos que puntuar más que ellos", arguyó.

Andone, que el sábado se molestó al ser sustituido en la recta final del choque, pasó página a su intercambio de opiniones con el entrenador, Clarence Seedorf, de camino al banquillo, donde se encaró con un miembro del plantel.

"El entrenador quiere lo mejor para el equipo y a lo mejor me cambió porque consideró que yo estaba cansado, pero todo hablado, todo correcto y todo entendido. Espero no volver a hacer eso porque es una falta de respeto al entrenador y a los compañeros. Mirándolo en frío sé que me he equivocado, lo he hablado con quien lo tenía que hablar y he pedido perdón", dijo.

El delantero aseguró que con Seedorf, que afronta su tercera experiencia como entrenador, la primera en España, el Deportivo está "trabajando mucho mejor tácticamente".

"No quiero hablar mal de los otros entrenadores que hemos tenido, porque de cada uno aprendes algo, pero Seedorf tácticamente está trabajando muy bien, tiene una mentalidad de la hostia, de líder, y ahí tenemos un referente al que tenemos que seguir para sacar esto adelante", declaró.