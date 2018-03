¿Quién hace los cambios en el Dépor?

El Dépor de Seedorf sigue en caída libre y uno de los principales motivos es el mal funcionamiento de su entrenador. El holandés da la impresión de no adaptarse al equipo, e incluso de no tener claro lo que hace. En este vídeo del programa El Día Después de Movistar, se ve el extraño método que utiliza el Deportivo para realizar las sustituciones, algo que no hace más que confirmar que Seedorf se encuentra un poco perdido.