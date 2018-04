Mauro Silva: "A la hora de elegir, desde un principio no se ha acertado"

Mauro Silva: "A la hora de elegir, desde un principio no se ha acertado"

El brasileño Mauro Silva, exjugador del Deportivo, ha lamentado este jueves que el club no haya "acertado" desde "el principio" de la temporada en la toma de decisiones y ahora esté en una situación "muy complicada" para continuar en LaLiga Santander.

El exfutbolista, que visita A Coruña para inaugurar una calle con su nombre en la ciudad en la que residió de 1992 a 2005, atendió a los medios de comunicación en el Rectorado de la Universidad de A Coruña tras haber desayunado con el actual entrenador del Deportivo, Clarence Seedorf, el tercero que tiene el equipo esta campaña.

"Cuando hay tantos cambios es significativo de que, a lo mejor, desde el principio no se ha acertado al elegir. Desgraciadamente, no se ha acertado desde un principio", aseguró.

Mauro recomendó al Consejo de Administración que preside Tino Fernández, con quien no va a verse en esta visita porque el dirigente no se encuentra en la ciudad, que haga autocrítica.

"Por mucho cariño que tenga a la directiva y los esfuerzos para reducir la deuda que ha hecho, hay que ser justos con la afición. Y reconocer errores demuestra grandeza y a lo mejor reconocer que desde el principio nos hemos equivocado", comentó.

Insistió en que "cuando no aciertas al principio es más difícil después" y advirtió de que ahora que la temporada entra en la recta final: "lo deportivo ya está ahí y es difícil cambiarlo", por lo que pidió el apoyo de la afición.

"Tenemos una plantilla, un entrenador y ahora lo que hay que hacer es apoyar. Sacar conclusiones y criticar lo que sea hay que dejarlo para el final de la competición porque no ayuda que la gente vaya a pitar al campo, por muy tristes y decepcionados que estén, que se puede entender", explicó.

Abundó en pedir "a la afición que apoye al equipo más que nunca" porque "es lo que necesitan los chavales" y, al mismo tiempo, admitió que no le asusta el descenso.

"Hay que mantener la unidad para salir de este momento difícil y si hay que ir a Segunda, que sea para reconstruir y mejorar, sacar conclusiones y volver como un equipo más fuerte. Cuando llegué al Deportivo el equipo venía de 19 años en Segunda y hemos ganado seis títulos oficiales y hemos estado cinco años en 'Champions'", manifestó.

De Seedorf dijo que es una persona que le "gusta mucho" porque con él comparte "valores del fútbol y la vida" y aseguró que "está haciendo un trabajo, pero no es fácil cambiar las cosas en tan poco tiempo".

"Le he visto muy bien, tiene claras las ideas, lo que quiere. Encontró un equipo en una situación difícil y cuando estás abajo necesitas motivación, dar confianza a unos chavales que no la tienen. Si no tienes confianza y en el primer balón que fallas te pitan es más difícil, pero mientras haya posibilidades matemáticas hay que seguir luchando", expuso.

Mauro deseó que el Deportivo tenga "días más felices" y se consolide de nuevo en Primera División "para reducir la deuda y volver a tener un equipo competitivo".

Además, se mostró dispuesto a ayudarle, aunque ahora está centrado en un proyecto en la Federación Paulista de Fútbol, de la que es vicepresidente.

"Mi sentimiento por el Deportivo y Coruña es genuino y legítimo, los años más felices de mi vida en lo personal y profesional han sido aquí", apuntó.

Este jueves verá un "sueño" hecho realidad, el de tener una calle con su nombre en la ciudad gallega, algo que llevaba esperando desde que fue aprobado en pleno en 2005 con Francisco Vázquez como alcalde.

"Honestamente sí pensaba que podía quedar en el olvido, pero el proyecto que presentó Paco Vázquez en su momento ya me pareció un gran homenaje y estaba encantado con que lo llevara a pleno y fuera aprobado por unanimidad", dijo.

A su lado, el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde, consideró a Mauro Silva un "referente del deportivismo y no solo del deportivismo, sino de A Coruña y todas sus instituciones".

"No hace falta que te abramos las puertas de la Universidad, tú formas parte de la historia de la Universidad", le dijo el responsable de la UDC, quien lamentó que el Deportivo no pueda contar con él en el césped.

"Es una pena que no podamos ficharte. Parece que el tiempo se hubiera detenido porque eres el Mauro Silva que dejó el Deportivo hace años", precisó Abalde.

Por su parte, Roberto Taibo, director del campus para niños que lleva el nombre de Mauro Silva y que fue creado hace 19 años, explicó que el exjugador brasileño encarna "los valores del deporte, sacrificio, juego limpio, esfuerzo y disciplina".

"Echando la vista atrás, sin duda hemos acertado de pleno en la elección", apuntó el responsable del campus.