Seedorf: "Espero un Sevilla a tope; al jugar una final es mejor ganar antes"

El entrenador del Deportivo, Clarence Seedorf, afirmó este lunes, en la víspera del partido contra el Sevilla, que espera recibir a un rival "a tope" porque, en su opinión, antes de "jugar una final" como la que afrontarán los andaluces el sábado ante el Barcelona en la Copa del Rey, es "mejor ganar".

"Espero un Sevilla a tope porque, para afrontar una final, es mejor ganar el último partido antes. Eso es lo que yo pensaba cuando jugaba. Vale para ellos y para nosotros. Vienen para ganar", comentó en rueda de prensa hora y media después de finalizar el último entrenamiento.

Seedorf confirmó la suplencia de Emre Çolak, del que dijo que es "un jugador muy importante" para el Deportivo, pero al que no ve al cien por cien.

"Tiene una gran virtud, cuando está bien marca diferencia para el equipo; cuando no se encuentra completamente fino, entrando (desde el banquillo) puede dar muchísimo. Es de los pocos que entrando ha cambiado partidos. He preferido utilizarlo desde el banquillo ante el Sevilla, pero no es por demérito", precisó.

El técnico holandés criticó el hecho de haber jugado el sábado y tener que afrontar otro partido el martes, con menos de 72 horas de diferencia.

"Debería estar prohibido jugar partidos en 72 horas porque científicamente un jugador de fútbol necesita 72 para poder recuperar. Hay partes del mundo que juegan cada 48 y me parece locura. Por otra parte, me parece que el equipo está preparado para recuperarse bien", matizó.

Seedorf podrá contar con Adrián López, que se ha mejorado de un pisotón que le obligó a pedir el cambio ante el Athletic y que volverá a acompañar a Lucas Pérez en la punta de ataque.

"Han hecho varios partidos muy bien él y lucas y el gol era cuestión de tiempo que llegara. Lo importante era seguir creando. Se entienden muy bien y eso facilita las jugadas entre ellos. En los últimos partidos hemos conseguido concretar jugadas bien hechas", apuntó.

Respecto a la posibilidad de meter presión al Levante, su principal rival por la permanencia, que juega el jueves y que estaría a dos puntos en caso de que los coruñeses ganen al Sevilla, el exjugador del Real Madrid dijo que desde que llegó ha pensado "partido a partido".

"Ahora hemos ganado dos, pero pienso en el Sevilla; lo que venga después lo veremos con calma", sostuvo.

Seedorf pidió a sus jugadores que tengan "equilibrio entre la euforia que se está generando en el entorno y la cabeza" con que deben jugar "un partido importante".