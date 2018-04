Albentosa no decae y piensa en "sumar doce de doce" para aspirar a salvarse

A Coruña, 25 abr (EFE).- Raúl Albentosa, central del RC Deportivo, se ha aferrado este miércoles a las escasas opciones del equipo coruñés de lograr la permanencia y ha abogado por sumar los "doce puntos" que quedan en juego para aspirar a salvarse.

"Seguimos con el foco en lo que tenemos que estar y no miramos más allá, con el foco en el partido del Barcelona y afrontarlo de la mejor manera. Moralmente, tengo los ánimos para seguir adelante pase lo que pase, a intentar sacar doce de doce y lo demás no depende de nosotros", comentó en rueda de prensa.

El jugador valenciano señaló que el Deportivo debe afrontar con "ilusión" el partido ante el Barcelona, "un equipo grande" y que puede proclamarse campeón el domingo en el estadio Abanca-Riazor.

"Ellos quieren venir a ganar LaLiga; nosotros, a salir de la quema. Tenemos opciones y hay que darlo todo", señaló el futbolista blanquiazul, que encara el encuentro con mentalidad positiva.

Las opciones del Deportivo de seguir en Primera División bajaron muchos enteros el lunes con la victoria del Levante (1-3) ante el Athletic Club, resultado que dejó a los coruñeses a nueve puntos del conjunto valenciano.

"No quise ver el partido (del Levante), me fui al cine. Cuando me enteré fue un bajón grande, casi una desilusión, porque creíamos que no iban a puntuar allí, pero nos hemos metido nosotros en esta situación. Tenemos opciones todavía", declaró.

Albentosa explicó que si el Deportivo no logra la permanencia "por lo menos" debe acabar la temporada con "dignidad propia".

"Cada uno tiene que saber que su imagen y el Deportivo están por delante. Si haces el ridículo, va a ser un ridículo mayor. Vamos a intentar darlo todo", manifestó.

De su técnico, Clarence Seedorf, indicó que de los entrenadores que ha "tenido es el más positivo", algo que consideró "bueno".

"Al ver que el jefe, el que está al mando del barco, está animado y con ganas, tú intentas seguirlo", apuntó.

El defensa atendió a los periodistas después de recibir el premio Estrella Galicia al mejor jugador del equipo en marzo.

"El trabajo y la perseverancia tiene su recompensa. Nadie me ha regalado nada nunca en el fútbol y tampoco ahora. La constancia, la motivación, todo cuenta. Que la gente esté contigo te hace dar un plus más, está claro", dijo el futbolista, que durante buena parte de la temporada fue silbado por su propia afición.

Albentosa explicó que tiene "contrato" en el Deportivo y no piensa "en otra cosa", con la mente en el "día a día" porque "hace dos meses no jugaba y ahora sí".

"Hay peores cosas en la vida que esto. Vamos a seguir adelante", advirtió el jugador blanquiazul, que afronta su segunda temporada en el Deportivo.