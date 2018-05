Tino Fernández: "Creo que Andone no va a seguir"

A Coruña, 15 may (EFE).- El presidente del Deportivo, Tino Fernández, ha mostrado este martes sus dudas sobre la continuidad en el equipo del delantero Florin Andone en el mercado estival, en el que su cláusula pasa de más de 20 millones de euros a 6 por el descenso del equipo a Segunda División.

"Creo que Andone no va a seguir, pero no lo sé. No nos avanzó nada", explica el dirigente del club gallego en una entrevista a La Voz de Galicia al ser preguntado por si el delantero les anunció que pagará la cláusula de rescisión para irse.

El Deportivo recibió ofertas por Andone próximas a los 15 millones de euros tanto en el mercado estival como en el invernal, por lo que, aunque su rendimiento y participación ha sido menor que la temporada pasada, la bajada de su cláusula de rescisión le facilitaría un traspaso este año.

En la entrevista, Fernández asegura que debió "intervenir más" en el área deportiva del club y sostiene que lo que el Deportivo planteó para "competir esta temporada en Primera División no es la mejor opción".

"Varios equipos con menos recursos que nosotros apostaron por un fútbol más físico, de más músculo, más piernas, de repliegue y contraataque, de mucha importancia del balón parado. Nosotros apostamos por otro y los que han tenido mejores resultados son otros", manifiesta.

El presidente del Deportivo también revela que el crédito que Abanca le dio al club el pasado verano por 45 millones de euros para poder afrontar la deuda con Hacienda no tiene dos años de carencia en Segunda División, como se dijo cuando fue presentado el acuerdo, sino que la amortización se reduce "en torno a la mitad" en la categoría de plata.

Fernández apunta que está pendiente de la validación de las delegaciones de acciones por parte de Miguel Otero para ver si supera el 5 % necesario para convocar una Asamblea extraordinaria de accionistas y adelantar las elecciones al Consejo de Administración.

En todo caso, el presidente, que dispone de entre uno y seis meses para convocar la Asamblea una vez que se confirme la delegación de acciones, deja claro que la Junta General no se celebraría antes de julio.