Andone dice que siempre se dejó "la piel" por el Deportivo

La Coruña, 26 may (EFE).- El internacional rumano Florin Andone, nuevo jugador del Brighton inglés, se despidió del que ha sido su club en las dos últimas temporadas, el Deportivo, y aseguró que siempre se dejó "la piel" por el conjunto coruñés, del que se lleva "recuerdos imborrables".

El delantero cerró su etapa en el Deportivo con una carta en las redes sociales que se publicó el día después de que el club gallego y el Brighton llegaran a un acuerdo para su traspaso y él firmara un contrato de cinco temporadas con su nuevo equipo.

Andone recuerda que cuando cruzó "por primera vez las puertas" del estadio de Riazor "lleno de nervios, ilusión, ganas de jugar y, sobre todo, de crecer", pensó que empezaba "un nuevo reto".

El delantero agradeció la confianza que le brindó el Deportivo y la ayuda de "los entrenadores, fisios y demás cuerpo técnico" que tuvo en el club y que le permitieron "alcanzar" su "mejor nivel" para convertirse en el jugador que es hoy en día.

"Aún recuerdo cuando salté al verde con esta camiseta por primera vez. Pronto me acostumbré al calor de la grada ya que se me pusiese la piel de gallina cada vez que celebraba un gol con vosotros. Me he sentido muy querido, muy en familia con el club, la afición y el vestuario", sostuvo.

Aseguró que "siempre" se dejó "la piel para corresponder" a los aficionados "con todo" su "esfuerzo" tras haber llegado al Deportivo "sin apenas experiencia en Primera División" y se va de un club que "tantísimo" le ha dado "con casi cien partidos como profesional y un sinfín de recuerdos imborrables".

"Para mí aquí empieza un nuevo reto, pero para el Dépor también y ojalá que en el futuro nuestros caminos vuelvan a cruzarse", apuntó Andone, que desea "lo mejor" al deportivismo.