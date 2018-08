Natxo González admite tener la "sensación" de que Sidnei y Guilherme saldrán

A Coruña, 27 jul (EFE).- El entrenador del RC Deportivo, Natxo González, ha admitido este viernes que tiene ?la sensación? de que los jugadores brasileños Sidnei Rechel y Guilherme dos Santos saldrán del club en el mercado estival.

El técnico valoró en rueda de prensa el regreso de Sidnei tras haberse frustrado su traspaso al Krasnodar ruso, con el que tenía acuerdo el club coruñés, y que Guilherme siga estando a sus órdenes.

Preguntado por si hay opciones de que se queden, respondió que ?en un principio? cree que no y precisó que es algo a lo que ?tampoco? le da ?más vueltas?.

?Si se tienen que quedar, se quedarán, no me quita el sueño, pero en principio la apreciación que tengo es que no van a continuar?, apuntó.

En todo caso, dejó claro que el ?comportamiento? de ambos ?está siendo muy bueno? porque los dos son ?buenos profesionales?.

En su comparecencia también fue preguntado por la situación del argentino Fede Cartabia, del que dijo que está siendo ?requerido por otros clubs? y está entre si se queda o sale del Deportivo.

Él es uno de los jugadores de ataque de los que dispone en la plantilla, con los que está satisfecho porque ?son buenos futbolistas de diferente perfil?.

Entre ellos, el recién incorporado Quique González, que la temporada pasada solo pudo aportar cuatro goles al Atlético Osasuna, aunque en una posición que para él es secundaria, la banda.

?Quique no estaba jugando en la posición en la que más rinde. Jugó muchos partidos en banda y no va a hacer los mismos goles ahí que en su posición más fuerte, que es la de delantero. La suerte es que si hubiera metido 15 o 20 no estaría aquí?, advirtió.

Respecto al portero Adrián Ortolá, declaró que el Deportivo tenía que ?hacer una incorporación en la portería y es un jugador que cumple los requisitos del tipo de portero que buscaba?.

?Es una incorporación positiva y que nos va a aportar mucho. Tiene estilo Barça, con buen juego de pies y rápido. Estamos satisfechos con su llegada?, dijo.

La incorporación de Ortolá y la anterior de Dani Giménez dejan al internacional nigeriano Francis Uzoho como tercer portero del primer equipo del Deportivo y con necesidad de jugar en el filial de Segunda B.

?Francis tiene que competir y esa es la visión que tenemos. Es complicado que juegue estando Dani y Ortolá?, manifestó el técnico.

El Deportivo también ha llegado a un principio de acuerdo para la incorporación del lateral David Simón, que se desvinculó de la UD Las Palmas y cuyo fichaje analizó el preparador blanquiazul.

?Es un lateral con cierta experiencia, con recorrido por su banda. Vamos a pedir a los laterales que nos den posibilidades en ataque. La suya es una incorporación importante?, sostuvo.

En el lateral también dispone de Gerard Valentín y de Eneko Bóveda, aunque ?es muy probable? que este último, según advirtió el entrenador, pase al centro de la defensa, posición donde ?seguro que encaja?.

Natxo González se mostró ?satisfecho? con la pretemporada que está haciendo el Deportivo y explicó que ?la evolución es la que uno esperaba?.

El objetivo, indicó, es ?llegar en las mejores condiciones a la primera jornada? de un campeonato de ?largo recorrido?.

?Nunca sabes cuándo el equipo va a estar al cien por cien porque la perfección no existe, se trata de aproximarnos lo más posible a una buena versión para poder competir en buenas condiciones tanto físicas como técnico-tácticas?, declaró.

El Deportivo iniciará el campeonato de Segunda División con tres partidos a domicilio por las obras que se están ejecutando en Riazor, una dificultad añadida.

?Cuando me enteré la primera vez fue una puñeta. Llegar y tener las tres primeras jornadas fuera no es muy agradable, fue ese primer shock. Me hubiera gustado empezar como local, pero la situación es la que es y a ver si podemos salir en buenas condiciones de esas jornadas?, deseó.