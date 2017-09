Mendilibar: No debemos cambiarlo todo por una mala tarde

Eibar (Gipuzkoa) 14 sep (EFE).- El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha llamado hoy a la calma tras la mala imagen ofrecida en Sevilla y ha considerado que "sólo por una mala tarde" el equipo no debe "cambiarlo todo".

"Con el empate creímos que era suficiente, y no es así. De ahí llegó su gol, y no hicimos nada en la segunda parte. Pueden pasar esas cosas en campos como el Pizjuán, pero lo que no quiero es que nos echemos para atrás", ha explicado el preparador vizcaíno.

El partido de mañana es diferente, y el técnico quiere olvidar la tarde sevillana para centrarse sólo en el Leganés, aunque sin fórmulas mágicas, ya que según ha dicho, el equipo debe hacer "lo que hace siempre" que es "presionar y jugar en campo contrario".

"Si el rival es mejor, pues no puedes hacer nada, pero debemos ser nosotros y sabemos que el Leganés nos lo va a poner difícil. Tenemos que ponerlo todo para tener opciones de ganar", ha abundado.

Pese a la mala tarde en el Pizjuán, el técnico confía en los suyos. "No hay que cambiarlo todo por una tarde mala. Debemos ser sensatos y conocer los errores que hemos cometido, y a partir de ahí mejorar".

Respecto al Leganés, Mendilibar ha afirmado que "ha dado pasos adelante. Su esperanza es seguir mucho tiempo en primera y han traído buenos jugadores".

"Pero no debemos pensar en el rival, sino en nosotros mismos", ha añadido.

Las bajas preocupan a la afición, y también al técnico, aunque ha querido restarles importancia. "Hay lesiones y lesiones. Pero estamos teniendo contratiempos que nadie espera, aunque para eso están las plantillas largas. Hay que suplirlos y no nos podemos quedar pensando en los que no están".